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Познат датум исплате пензија за 470.000 корисника

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 15:18

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Новац
Фото: ATV

Пензионери у ФБиХ од сриједе, 5. августа, примиће јулске пензије увећане за 3,5 одсто.

Повећање је утврђено одлуком Управног одбора Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање, коју је потврдила и Влада ФБиХ.

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Након овог усклађивања, најнижа пензија за кориснике који су право остварили до јануара 2026. године биће повећана са досадашњих 666,76 КМ на око 690 КМ, што представља повећање од приближно 23 КМ.

Већи износ добиће и корисници загарантоване пензије. Она ће, умјесто досадашњих 795,74 КМ, износити око 823 КМ, односно биће увећана за приближно 28 КМ.

Новим повећањем биће обухваћено више од 470.000 пензионера у ФБиХ, који ће увећане пензије добити приликом исплате за јул.

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Из Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање раније су појаснили да се усклађивање пензија спроводи у складу са законским процедурама, с циљем прилагођавања примања економским кретањима и очувања њихове реалне вриједности.

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Тагови :

пензије

Пензионери

Федерација БиХ

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