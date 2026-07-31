Министарство рада: При високим температурама избјегавати рад у најтоплијем дијелу дана

Аутор:АТВ редакција
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Представници Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске рекли су данас новинарима у Бањалуци да би током високе температуре требало примјењивати међународне стандарде о критеријумима рада, а једна од мјера јесте избјегавање рада у најтоплијем дијелу дана.
Начелник Одјељења заштите на раду у ресорном министарству Игор Ратковић прецизирао је да се на том плану у земљама окружења и ЕУ управо примјењује наведени међународни ИСО стандард 7243, који прописује ове мјере.
"Овим стандардом предвиђени су начини извођења радова и мјере рада за ове услове, као и препоруке за послодавце и раднике у вези са превенцијом, а које ће помоћи да се ризик од изложености високој температури на радном мјесту сведе на минимум", изјавио је Ратковић новинарима.
Он је рекао да је при високој температури потребно на прави начин организовати посао, а мјере су прерасподјела радног времена и избјегавање рада у најтоплијем периоду дана.
"Треба организовати рад у смјенама, те ротирати раднике. Прописано је и да послодавац обезбиједи просторију за расхлађивање и одмор, као и адекватне количине одговарајућих напитака за вријеме рада. И наравно ношење лаганије заштитне опреме и обуће", навео је Ратковић.
Он је истакао да ресорно министарство апелује на послодавце да испоштују мјере с циљем заштите здравља радника Републике Српске, преноси Срна.
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