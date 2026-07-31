Позивом на 1414 помозимо десетогодишњем Алексеју Козићу

Аутор:АТВ редакција
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Десетогодишњи Алексеј Козић, којем је дијагностикована апластична анемија, успјешно је прошао трансплантацију коштане сржи, али је пред њим дуг и захтјеван период опоравка.
Како би се помогло његовој породици у овом тешком периоду, активиран је хуманитарни број 1414.
Позивом се донира једна КМ, а број ће бити активан од 1. до 31. августа 2026. године.
Организатори акције позвали су све људе доброг срца да подрже Алексеја и буду дио његове побједе.
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