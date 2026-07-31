Шакал изуједао дјевојчицу (4)

Аутор:АТВ редакција
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Четворогодишњу дјевојчицу у Полихнију код Солуна изуједао је шакал у четвртак увече.
Инцидент се догодио у кафани у Улици Агносту Стратиотис.
Према ријечима запослене у кафани, дијете је било са родитељима и у вријеме напада играло се са другом дјецом у дворишту, када је шакал дотрчао и напао га.
– Шакал је зграбио дијете, уједао га за врат, лице и леђа... Дијете је било са родитељима, јели су, а ту је било и друге дјеце. Хитна помоћ је дошла и одвезла дијете. Шакал се креће по Полихнију и вјероватно је дошао са Метеора. Нешто се мора предузети. У том тренутку било је много дјеце која су се играла заједно. Ово је први пут да се догодио овакав инцидент – рекла је она.
Дијете је у добром стању колима Хитне помоћи превезено у болницу „Г. Гениматас“, а након што му је указана прва помоћ, пуштено је на кућно лијечење.
Прелиминарну истрагу о инциденту спроводи Полицијска управа Павлоса Меласа.
(Курир)
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