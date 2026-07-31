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"Мадрид ће употријебити све расположиве механизме и ресурсе да ријеши ситуацију на граници"

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 13:38

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Шпански премијер Педро Санчез, десно, стиже у Тамахон, у покрајини Гвадалахара у Шпанији, у сриједу, 22. јула 2026. године, након што је шумски пожар захватио десетине хиљада хектара у једном од највећих пожара у Шпанији посљедњих година.
Фото: Tanjug/AP Photo/Manu Fernandez

Власти Шпаније употријебиће све расположиве механизме и ресурсе да ријеши ситуацију на граници, изјавио је шпански премијер Педро Санчез, након што је током ноћи неколико десетина хиљада људи прешло границу из Марока у шпанску енклаву Сеуту.

Он је у обраћању код граничног прелаза назвао ситуацију "нападом и кршењем територијалне суверености Шпаније", уз напомену да то заслужује најснажнију осуду.

Санчез је подсјетио на одлуку шпанског суда у којој је наведено да су "људи који су пресретнути док су покушавали да уђу у Сеуту и ​​Мелиљу морским путем вјероватно били покретачи масовног преласка границе", уз напомену да се "разна слободна тумачења одлуке шире као шумски пожар унутар кријумчарских мрежа".

Премијер Шпаније нагласио је да ће бити успостављен привремени центар за прихватање миграната, како би се омогућило документовање миграната и протјеривање оних који немају законско право да остану у Шпанији.

Санчез је најавио да ће Влада "додати видљиву препреку близу водене границе", у складу са одлуком суда.

Он сматра да ће то помоћи у враћању миграната преко границе уз пуно поштовање одлуке суда, преноси "Гардијан".

Санчез је обећао да ће учинити све да се становници Сеуте што прије врате нормалном животу, уз напомену да је полицији наређено да "кажу мигрантима да се повуку и врате у Мароко", преноси Срна.

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Тагови :

Мигрантска криза у Сеути

Шпанија

Педро Санчез

Сеута

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