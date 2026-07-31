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Дмитријев о догађајима из Сеуте: Као пад Римског царства

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 13:02

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Руски предсједнички изасланик Кирил Дмитријев говори медијима на Међународном економском форуму у Санкт Петербургу, Русија, петак, 5. јун 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Специјални представник предсједника Руске Федерације за инвестиције и економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев упозорио је миграциону кризу у Европи са падом Западног римског царства, поручивши да су "варвари поново пред капијама".

"Варвари пред капијама: 410. година нове ере и данас", написао је Дмитријев на друштвеној мрежи Икс, уз колаж на којем је умјетнички приказ пљачке Рима 410. године и снимак великог броја миграната у шпанској енклави Сеути.

У одвојеној објави Дмитријев је оцијенио да је "катастрофална миграциона политика ЕУ и велике Британије сажета у једној слици":

"Сеута је само живописна илустрација миграционе политике ЕУ и велике Британије које су засноване на левичарској нади да ће мигранти и њихови потомци гласати за левицу", навео је руски званичник.

Дмитријев је подијелио и објаву у којој се доводи у питање изјава шпанског премијера Педра Санчеза да се међу мигрантима који стижу у Сеуту углавном "жена и дјеца, од којих су многи неухрањени" уз фотографију на којој се види већа група младих мушкараца.

Сеута, шпанска енклава на сјеверу Африке, последњих дана нашла се у центру пажње због новог таласа миграната који покушавају да преко те територије уђу у европску унију.

(рт балкан)

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Тагови :

миграције

Мигрантска криза у Сеути

Сеута

Кирил Дмитријев

Европа

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