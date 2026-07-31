Дмитријев о догађајима из Сеуте: Као пад Римског царства

Аутор:АТВ редакција
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Специјални представник предсједника Руске Федерације за инвестиције и економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев упозорио је миграциону кризу у Европи са падом Западног римског царства, поручивши да су "варвари поново пред капијама".
"Варвари пред капијама: 410. година нове ере и данас", написао је Дмитријев на друштвеној мрежи Икс, уз колаж на којем је умјетнички приказ пљачке Рима 410. године и снимак великог броја миграната у шпанској енклави Сеути.
У одвојеној објави Дмитријев је оцијенио да је "катастрофална миграциона политика ЕУ и велике Британије сажета у једној слици":
Barbarians at the Gate: 410 AD vs Now pic.twitter.com/kr0EDq3gub— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) July 30, 2026
"Сеута је само живописна илустрација миграционе политике ЕУ и велике Британије које су засноване на левичарској нади да ће мигранти и њихови потомци гласати за левицу", навео је руски званичник.
Дмитријев је подијелио и објаву у којој се доводи у питање изјава шпанског премијера Педра Санчеза да се међу мигрантима који стижу у Сеуту углавном "жена и дјеца, од којих су многи неухрањени" уз фотографију на којој се види већа група младих мушкараца.
Сеута, шпанска енклава на сјеверу Африке, последњих дана нашла се у центру пажње због новог таласа миграната који покушавају да преко те територије уђу у европску унију.
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