Узнемирујући снимак! Штап за планинарење му пробио тијело, одлучио да сам сиђе са планине

Аутор:АТВ редакција
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Успон на највиши врх у Монтани претворио се у невјероватну борбу за опстанак, када се Дејвид Кифалди (32) током пада набио на планинарски штап.
Иако је повреда изгледала застрашујуће, донио је одлуку која је изненадила његове пријатеље и спасилачке службе - одбио је хитну евакуацију и одлучио да се сам спусти са планине.
Несрећа се догодила док су Кифалди и његови сапутници прелазили висораван Frozen-to-Death и приближавали се врху Гранит пик.
Приликом проклизавања, несрећни човјек је изгубио равнотежу и пао на планинарски штап, дугачак 112 центиметара. Челични врх му је пробио ткиво испод лијеве руке и изашао на леђима. Невјероватним сплетом околности није погодио ниједан витални орган.
“Помислио сам: 'Морамо да сиђемо са планине'. Моји сапутници су били прилично неодлучни“, присјетио се Кифалди реакције пријатеља. “Био сам сигуран да штап није прошао кроз грудни кош. Рекао сам себи: 'То је само површинска рана'“.
Посебно необична околност јесте то што је Кифалди медицински радник. Овај 32-годишњак је запослен у болници у Билингсу, па је одмах извршио процјену сопственог стања.
Установио је да је свјестан, да готово не осјећа бол, да крвари веома мало и да се штап није померио из положаја у којем се налазио. Група је затим помоћу сателитског комуникационог уређаја контактирала локалне спасилачке службе и обавестила их да планирају да се сами извуку са планине.
Након тога започео је изузетно тежак силазак, преноси АП.
Тројица планинара пажљиво су се спуштала необиљеженом рутом преко великих стена и снијежних поља, а затим су се пробијали кроз густо растиње док нису стигли до уређене планинарске стазе.
Послије више од шест сати хода прешли су око 16 километара и спустили се приближно 1.500 метара ниже, све док нису стигли до почетка стазе, гдје их је чекао аутомобил који је раније паркирао Кифалдијев пријатељ Џеси Рос.
“Једини разлог због ког је све ово било могуће јесте његово самопоуздање“, рекао је Рос. “Ко смо ми да се расправљамо? Он је медицински стручњак. Наш посао био је само да га подржимо“.
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Кифалди је годинама желио да освоји Гранит Пик. Највиши врх Монтане познат је по изузетно непредвидивом времену, опасним олујама са грмљавином и екстремно ниским температурама. Сваке године стотине планинара покушавају да стигну до стеновитог врха, али многи одустану због тешких услова.
По доласку у болницу, љекари су проценили да је Кифалдију потребна озбиљнија медицинска помоћ, па су наставили вожњу до Регионалне болнице Свети Винсент у Билингсу, гдје несрећни човјек иначе ради.
Љекари су успјешно извадили штап, санирали рану и превили га, а само неколико дана касније он се вратио на посао.
Говорећи о својој одлуци, Кифалди је рекао да би у готово свим сличним ситуацијама поново поступио исто.
“Мислим да бих у 99 од 100 случајева донио исту одлуку. Спасилачка акција је бесплатна, али лет хеликоптером није. И то је утицало на моју одлуку да покушам сам да се извучем. Наравно, велику разлику је направило то што сам био са двојицом пријатеља и што смо у сваком тренутку могли да позовемо спасиоце ако нешто крене по злу“, закључио је.
(телеграф)
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