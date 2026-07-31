Гдје је нестала обећана земља? Број незапослених у Њемачкој поново премашио три милиона

Аутор:АТВ редакција
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Број незапослених у Њемачкој значајно је порастао у јулу и поново премашио границу од три милиона, саопштила је у петак Савезна агенција за рад са сједиштем у Нирнбергу.
Према званичним подацима, у јулу је регистровано 3,007 милиона незапослених, што је за 71.000 више у односу на јун, односно за 28.000 више у поређењу са истим периодом прошле године, преноси Ханделсблат.
Стопа незапослености у Њемачкој порасла је за 0,2 процентна поена и сада износи 6,4 одсто, додаје се у саопштењу.
Према ријечима члана управе Савезне агенције за рад Данијела Терценбаха, раст незапослености у јулу углавном је посљедица сезонских фактора, али се наставља и слаба кретања на тржишту рада која трају већ неколико мјесеци.
У Њемачкој током јула број незапослених традиционално расте због почетка љетње паузе.
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Многи млади по завршетку школовања или стручног оспособљавања привремено остају без посла, поједини уговори о раду истичу крајем квартала, док послодавци често одлажу ново запошљавање до завршетка годишњих одмора.
Граница од три милиона незапослених посљедњи пут је премашена у априлу, када је у Њемачкој било регистровано око 3,008 милиона људи без запослења.
(телеграф)
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