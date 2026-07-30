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Руски амбасадор: Предмет обуздавања у Европи треба да буду НАТО и Њемачка

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 08:57

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Њемачка званично Савезна Република Њемачка федерална је парламентарна република у средњој и западној Европи
Фото: pexels/Niklas Jeromin

Предмет обуздавања у Европи не треба да буде Русија, већ НАТО и Њемачка која има реваншистичко-милитаристичке амбиције, изјавио је руски амбасадор у Норвешкој Николај Корчунов.

Он је као изразито негативну окарактерисао изјаву министра спољних послова Њемачке Јохана Вадефула који је позвао на јачање обуздавања на сјеверном крилу Алијансе.

„Видимо како чланице НАТО-а које не припадају том региону све агресивније продиру на Арктик и уносе своје конфронтационе, блокoвске приступе у регион који је донедавно одликовала атмосфера сарадње и ниских тензија. Представници Берлина су у том погледу посебно ревносни”, нагласио је он у изјави за Спутњик.

Према његовим ријечима, обуздавање је неопходно искључиво када се ради о Сјеверноатлантском савезу и Њемачкој која је одлучила да поново постане водећа војна држава Европе.

Амбасадор је подсетио на трагичне последице по Русију, Европу и цео свет до којих су два пута у прошлом вијеку довеле такве амбиције Берлина.

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Тагови :

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NATO

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