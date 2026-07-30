Руски амбасадор: Предмет обуздавања у Европи треба да буду НАТО и Њемачка

Аутор:АТВ редакција
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Предмет обуздавања у Европи не треба да буде Русија, већ НАТО и Њемачка која има реваншистичко-милитаристичке амбиције, изјавио је руски амбасадор у Норвешкој Николај Корчунов.
Он је као изразито негативну окарактерисао изјаву министра спољних послова Њемачке Јохана Вадефула који је позвао на јачање обуздавања на сјеверном крилу Алијансе.
„Видимо како чланице НАТО-а које не припадају том региону све агресивније продиру на Арктик и уносе своје конфронтационе, блокoвске приступе у регион који је донедавно одликовала атмосфера сарадње и ниских тензија. Представници Берлина су у том погледу посебно ревносни”, нагласио је он у изјави за Спутњик.
Према његовим ријечима, обуздавање је неопходно искључиво када се ради о Сјеверноатлантском савезу и Њемачкој која је одлучила да поново постане водећа војна држава Европе.
Амбасадор је подсетио на трагичне последице по Русију, Европу и цео свет до којих су два пута у прошлом вијеку довеле такве амбиције Берлина.
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