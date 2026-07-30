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Истиче рок за подношење кандидатских листа за компензацијске мандате

30.07.2026 09:38

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CIK BIH Centralna izborna komisija
Фото: АТВ

Рок за подношење кандидатских листа за компензацијске мандате за опште изборе истиче у сриједу, 5. августа, саопштено је из Централне изборне комисије БиХ.

Кандидатска листа за компензацијске мандате је листа коју подносе политички субјекти, са које се додјељује компензацијски мандат према редослиједу кандидата на листи, а подноси се након овјере редовне листе.

Кандидатска листа за компензацијске мандате садржи само имена кандидата који се већ налазе на редовним кандидатским листама које је поднијела политичка партија или коалиција за једну или више вишечланих изборних јединица.

Кандидати који се налазе на кандидатској листи за компензацијске мандате могу бити са листе било које вишечлане изборне јединице једног ентитета и за исти изборни ниво, напоменули су из ЦИК-а.

Након што буду извршене провјере и овјере, Централна изборна комисија БиХ ће све овјерене кандидатске листе до 20. августа објавити у дневној штампи, службеним новинама, као и на интернет-страници /www.izbori.ba/.

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Тагови :

ЦИК БиХ

компензациона листа

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