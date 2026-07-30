Лизао сламку па је вратио међу чисте, добио папрену казну

Аутор:АТВ редакција
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Француски студент Дидије Гаспар Овен Максимилијен (19), који је оптужен за кршење јавног реда и мира у Сингапуру јер је лизао сламку из аутомата која се добија уз сок и вратио је у апарат, кажњен је данас са 600 сингапурских долара (око 400 евра).
За то кривично дјело најтежа предвиђена казна укључивала је и три мјесеца затвора, пренијела је телевизија БФМ.
Дидије Гаспар Овен Максимилијен признао је да је на друштвеним мрежама објавио видео на којем се види како враћа сламку коју је олизао у апарат за сок од поморанџе.
Приликом доношења одлуке, судија Кели Хо изјавила је да, с обзиром на "године и природу прекршаја" младог Француза, алтернативне мјере попут условне казне или рада у заједници неће бити разматране.
Тужиоци су се сложили са судијом, наводећи да је прекршај био мање тежине јер, иако је заиста дошло до кршења хигијенских стандарда, нико није користио сламку коју је он олизао и вратио у апарат, те стога "није било доказа о штети".
Према локалним извјештајима, Максимилијен је поставио видео на Инстаграму у којем се види како изводи тај чин, уз натпис: "Град није безбједан".
Компанија која је власник аутомата за продају сока од поморанџе, иЈооз, саопштила је да је након инцидента замијенила свих 500 сламки у апарату.
Инцидент се догодио 12. марта у тржном центру у Сингапуру.
(Б92)
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