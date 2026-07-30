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У Републици Српској рођено 27 беба

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 08:10

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Беба
Фото: pexels/Evgeniya Davydova

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 27 беба, девет дјечака и 18 дјевојчица, потврђено је Срни у породилиштима.

У породилишту Добој рођено је седам беба, Бањалуци шест, Градишци пет, Источном Сарајеву три, Приједору и Бијељини по двије, а у Невесињу и Фочи по једна беба.

У породилишту Добој рођена су три дјечака и четири дјевојчице, Бањалуци пет дјевојчица и дјечак, Градишци четири дјевојчице и дјечак, Источном Сарајеву два дјечака и дјевојчица, Приједору двије дјевојчице, Бијељини два дјечака, а у Невесињу и Фочи по дјевојчица.

У породилиштима Требиње и Зворник није било порођаја.

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рођене бебе

беба

Република Српска

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