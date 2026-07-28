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Побједник Пинкових звезда открио пол бебе: Стефану се остварила велика жеља

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 20:02

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Победник "Пинкових звезда" Стефан Цекић открио је пол бебе заједно са супругом и колегиницом Јованом Ђорђевић.
Фото: TikTok

Побједник "Пинкових звезда" Стефан Цекић открио је пол бебе заједно са супругом и колегиницом Јованом Ђорђевић.

Они су на спектакуларан начин отркрили пол бебе, па су одмах услиједиле честитке.

Стефан и Јована су се држали за руке, док су иза њих били розе и плави балони.

Усљедио је розе ватромет, што је значило да у породицу стиже женско дијете.

Њих двоје су се одмах загрлили и пољубили, а нису крили срећу због вијести.

"Принцеза долази у фебруару", написала је Јована на енглеском језику.

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Испод објаве су услиједили и коментари и честитке будућем тати, али и мами.

Желио кћерку

Стефан је недавно причао о принови.

"Истина је да ћу за неколико мјесеци постати отац, сав се тресем од узбуђења", казао је он тад.

"Супруга је у другом мјесецу, још мало па трећи. Ја бих више волио девојчицу, а жена дјечака", открио је Цекић у емисији "Премијера - викенд специјал", преноси Телеграф.

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Тагови :

Стефан Цекић

беба

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