Побједник Пинкових звезда открио пол бебе: Стефану се остварила велика жеља

Аутор:АТВ редакција
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Побједник "Пинкових звезда" Стефан Цекић открио је пол бебе заједно са супругом и колегиницом Јованом Ђорђевић.
Они су на спектакуларан начин отркрили пол бебе, па су одмах услиједиле честитке.
Стефан и Јована су се држали за руке, док су иза њих били розе и плави балони.
Усљедио је розе ватромет, што је значило да у породицу стиже женско дијете.
Њих двоје су се одмах загрлили и пољубили, а нису крили срећу због вијести.
"Принцеза долази у фебруару", написала је Јована на енглеском језику.
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Испод објаве су услиједили и коментари и честитке будућем тати, али и мами.
Стефан је недавно причао о принови.
"Истина је да ћу за неколико мјесеци постати отац, сав се тресем од узбуђења", казао је он тад.
"Супруга је у другом мјесецу, још мало па трећи. Ја бих више волио девојчицу, а жена дјечака", открио је Цекић у емисији "Премијера - викенд специјал", преноси Телеграф.
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