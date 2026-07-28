Мира Шкорић о тешкој борби за здравље: ''Ја сам појела канцер''

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пјевачица Мира Шкорић недавно је отворила и душу и проговорила о здрављу и начину живота који јој је донио бенефите и бољи осјећај, те открила да је све ружно оставила иза себе.
– Живот или ћеш да згразиш, или ће да те згази. Ја сам ријешила ово прво. Здравље је најважније. Много мојих пријатеља или неких људи у њиховој околини, имају неку своју битку. Новац јесте важан, али није неопходан. Љубав не можеш да купиш у продавници. Битно је само да смо живи и здрави – говорила је Мира и открила шта је све промијенила у свом животу:
– Прошла сам голготу. Ја сам неко ко не суди никоме. Промијенила сам у животу доста тога, и исхрану и остало. Наш естрадни живот јесте тежак у смислу неспавања и тог темпа, али ја то добро подносим. Тренирам борилачке спортове и то ме одржава – рекла је она.
Свијет
Браћа Тејт остају у притвору: Суд одлучује да ли ће бити изручени Великој Британији
Мира је открила да на почетку свега све иде из главе.
– Саму себе сам побиједила. Ја сам увијек то игнорисала иако сам суштиниски била озбиљно болесна. Таман се излијечим, снимим албум, будем срећна и болест се врати. Е било је доста више, само игнор. Из свега тога, ја сам на крају појела тај канцер. Изљечење иде из главе искључиво. Од породице сам крила да се не би стресирали, само је моја сестра знала. На крају је страдала од метастаза… Ја сам тада све учинила, кроз зид сам ишла, али нисам успјела. То ће ми остати вјечни ожиљак – рекла је пјевачица за Хајп ТВ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
27
16
22
16
22
16
21
16
21
Тренутно на програму