Кострешевић: Забрињава раст броја кривичних дјела против полног интегритета

Аутор:АТВ редакција
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Директор Полиције Републике Српске Синиша Кострешевић изјавио је данас да забрињава повећање броја кривичних дјела против полног интегритета у првом полугодишту као и оних која се односе на сексуално злостављање и искориштавање дјеце.
"Таква кривична дјела имају апсолутни приоритет у раду полиције и сваком случају приступамо максимално професионално, у сарадњи са тужилаштвима, центрима за социјални рад и другим надлежним институцијама", рекао је Кострешевић и указао и на повећање броја евидентираних случајева вршњачког насиља.
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Кострешевић је рекао да су значајни резултати остварени и у борби против злоупотребе дрога.
"Откривене су три лабораторије за производњу дроге, а заплијењено је више од 79 килограма марихуане", рекао је Кострешевић и навео да је реализовано 26 оперативних акција.
Када је ријеч о привредном криминалитету, биљежи се повећање од 44,2 одсто, процијењена материјална штета је око 28,2 милиона КМ, а противправно стечена имовинска корист је око 26,5 милиона КМ.
"Ови резултати показују наше опредјељење да се једнако одлучно супротстављамо и најсложенијим облицима криминала. То потврђују и резултати у борби против организованог криминала, гдје је током првих шест мјесеци откривено чак 16 организованих криминалних група, а у истом периоду лани само једна", каже он.
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Говорећи о општем криминалитету, Кострешевић је рекао да је евидентирано 2.288 кривичних дјела, што је за 3,6 одсто мање, нагласивши да се успио задржати позитиван тренд смањења највећег дијела класичног криминалитета.
Посебно је значајно, нагласио је, што је број кривичних дјела против живота и тијела мањи за 13,3 одсто.
Навео је и да су надлежним тужилаштвима поднесена 2.404 извјештаја против 2.745 лица, због сумње да су починила 3.001 кривично дјело, преноси "Срна".
"Посебно желим истаћи да коефицијент укупне расвијетљености кривичних дјела износи високих 92,7 одсто, што је један од најважнијих показатеља ефикасности рада полиције", рекао је Кострешевић новинарима у Требињу гдје је одржан проширени колегијум министра унутрашњих послова.
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Напоменуо је да није било масовнијих нити организованих нарушавања јавног реда и мира, а да је у области безбједности саобраћаја забиљежен већи број саобраћајних незгода, али је број погинулих смањен.
На територији Републике Српске евидентиран је 501 мигрант, а директор Полиције је општу безбједносну ситуацију оцијенио као стабилном и задовољавајућом.
Полиција Републике Српске данас располаже савременом техничком и информационо-комуникационом опремом која омогућава бржи и ефикаснији одговор на безбједносне изазове, закључио је Кострешевић.
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