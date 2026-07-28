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Штрајк хиљаде медицинских радника због плата: Функционише само хитна помоћ

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 15:58

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Фото: Pexel/ www.kaboompics.com

У Румунији је хиљаде љекара, медицинских сестара и других здравствених радника ступило у штрајк. Они су се одучили на овај потез због замрзавања радних мјеста и закона о платама у јавном сектору.

Главни повод за штрајк, први пут за 10 године, био је закон о платама у јавном сектору којим се тежи уједначавању система плата у државним институцијама и укидању десетина бонуса и додатака од идуће године.

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У штрајку учествује двије трећине здравствених радника у 400 болница, односно већини јединица јавног здравства широм Румуније, а функционишу само хитне службе.

Љекари и медицинске сестре окупили су се данас испред већине великих болница широм земље, док су се десетине амбулантних возила паркирале испред парламента уз звук сирена.

Синдикати су оштро критиковали закон о платама, тврдећи да ће здравственим и просвјетним радницима бити умањени укупни приходи.

Он представља кључну реформу коју Румунија мора да одобри до краја августа или ризикује да изгуби готово 800 милиона евра из фондова ЕУ.

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То је један од неколико преосталих закона које земља мора да усвоји како не би изгубила укупно око 4,5 милијарди евра грантова ЕУ.

Политичке странке не могу да се договоре око нове владе након што се широка проевропска коалициона влада распала прије три мјесеца.

Парламент мора поново да се састане и прекине љетњу паузу како би одобрио законе, али странке још нису постигле договор око предложених реформи.

Осим закона о платама, синдикати су такође критиковали замрзавање радних мјеста у здравственом систему за који процјењују да има мањак од 30.000 људи.

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Румунија има један од најмање развијених здравствених система у ЕУ, након вишегодишњег лошег управљања и коруптивних скандала који су га потресали.

(Срна)

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Тагови :

Румунија

Штрајк

медицинска сестра

штрајк медицинских радника

љекари

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