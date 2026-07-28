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Ударио га стакленом флашом, па покрао: Нападач негирао једно

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 15:30

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Ударио га стакленом флашом, па покрао: Нападач негирао једно
Фото: Cottonbro studio/Pexels

Припадници Полицијске станице Нови Београд, по налогу Трећег основног јавног тужилаштва у Београду, ухапсили су Е. Ж. (49) због сумње да је извршио кривично дјело разбојништво.

Напад се одиграо у понедјељак, 27. јула, на територији општине Нови Београд, када је осумњичени на свиреп начин напао Ђ. М. (55) док је овај сједио на трибинама.

Према информацијама из тужилаштва, Е. Ж. је са земље узео празну стаклену флашу, пришао жртви и безобзирно га ударио директно у предео лица и ока. Ударац је био толико силовит да се стаклена флаша разбила, а несрећни човјек је од болова и шока изгубио свијест и срушио се на земљу.

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Док је оштећени лежао непомичан, нападач му је с врата скинуо торбицу у којој су се налазили новац, лична документа и банковна картица, након чега је побјегао с мјеста злочина.

Треће основно јавно тужилаштво у Београду донијело је наредбу о спровођењу истраге, а осумњичени је данас саслушан пред поступајућим јавним тужиоцем.

Након саслушања, тужилаштво је Трећем основном суду поднијело приједлог за одређивање притвора. Како наводе из тужилаштва, постоје оправдани разлози и опасност да би се осумњичени дао у бјекство или ометао даљи ток поступка.

Осумњичени Е. Ж. нема пријављено пребивалиште на територији Републике Србије.

Оштећени Ђ. М. и свједок инцидента још увијек нису испитани. Посебно се истиче да је кључни свједок догађаја заправо ванбрачна партнерка осумњиченог, због чега постоји оправдана бојазан да би он боравком на слободи вршио притисак на њу и оштећеног.

Истрага о овом бруталном разбојништву се наставља, преноси Телеграф.рс.

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Тагови :

физички напад

Пљачка

Београд

Црна хроника

Нападач

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