Све се мијења од августа: Заборавите на паковања и поправке какве знате

Аутор:АТВ редакција
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Од средине августа, тачније од 12. августа, у Европској унији ступају на снагу значајне законске промјене. Почињу да се примјењују двије важне директиве чији је главни циљ драстично смањење отпада, заштита животне средине и већа права потрошача.
Промјене ће осјетити сви - од малих породичних интернет продавница и стартап компанија до највећих произвођача кућанских апарата и потрошачке електронике.
Нова европска уредба о амбалажи и амбалажном отпаду (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR) постаје обавезна од 12. августа, а њен циљ је смањење количине пластичног и картонског отпада.
Све компаније које пакују, шаљу, увозе или продају производе, укључујући и најмање интернет продавнице.
Крај "слању ваздуха": Забрањује се коришћење превеликих кутија за мале производе, као и прекомјерна употреба заштитних материјала приликом паковања.
Амбалажа мора бити пројектована тако да се може у потпуности и лако рециклирати, уз једноставно раздвајање различитих материјала.
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Постепена примјена: Иако уредба ступа на снагу у августу, њена примјена ће бити постепена. Највеће промјене које се односе на производњу материјала и дизајн амбалаже уводиће се у фазама до 2028. и 2030. године, како би произвођачи имали довољно времена да се прилагоде.
Друга важна промјена односи се на директиву ЕУ о праву на поправку. Рок да државе чланице ускладе своје законе истекао је 31. јула 2026. године, а од 1. августа ова правила почињу у потпуности да се примјењују у пракси.
Произвођачи кућанских апарата, попут веш-машина и фрижидера, произвођачи потрошачке електронике, као што су паметни телефони и телевизори, али и сами купци.
Нова обавеза за произвођаче: Произвођачи ће по закону морати да обезбиједе резервне дијелове и техничке услове за поправку уређаја знатно дуже од трајања гарантног рока.
Економски и еколошки ефекат: Циљ ових правила је значајно смањење електронског отпада. Потрошачи ће имати законом загарантовану могућност да уређаје поправе по прихватљивијој цијени, умјесто да због мањег квара буду приморани да купују нове и знатно скупље уређаје, преноси Курир.
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