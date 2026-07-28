Logo

Путин потписао нови декрет и издао налог Влади

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 17:09

Коментари:

0
Руски предсједник Владимир Путин
Фото: Tanjug/Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin Pool P/AP

Предсједник Русије Владимир Путин потписао је нови декрет којим се повећава број припадника Оружаних снага Руске Федерације за додатних 25.000 људи.

Ријеч је о другом проширењу војног састава у посљедња два мјесеца, а указ ће званично ступити на снагу 1. августа.

Новим документом повећава се број активних војника, али и укупан број људи запослених у систему одбране.

Истовремено, Влада Русије добила је налог да обезбиједи средства за спровођење свих предвиђених мјера.

Новим указом се број активних припадника Оружаних снага Руске Федерације повећава са досадашњих 1.510.000 на 1.535.000 војника.

Саво Минић у Дрињачи

Република Српска

Минић: Српским жртвама се увијек поклонити и радити на томе да се страдања не поново

Претходни декрет донијет је 12. јуна, док нови документ, потписан 27. јула, представља ново повећање војног састава у кратком временском периоду.

Истовремено, укупан стални састав руских оружаних снага, који обухвата војна и цивилна лица, повећава се са 2.399.130 на 2.426.130 људи.

Како се наводи у тексту декрета, разлог за повећање јесте формирање нових војно-грађевинских јединица у оквиру система Оружаних снага.

Промјене и у Министарству одбране

Нови указ дефинише и максималан број запослених у централном апарату Министарства одбране Руске Федерације, који ће износити 13.400 људи, не рачунајући особље задужено за физичку заштиту и одржавање објеката.

Од укупног броја запослених, 4.930 мјеста намијењено је федералним цивилним службеницима, преноси "Ало".

Банковна картица

БиХ

Спрема се велика промјена: Ево како ћете уштедјети новац из дијаспоре

Декрет ће ступити на снагу 1. августа 2026. године, а руској Влади наложено је да из федералног буџета обезбиједи сва потребна средства за његову примјену.

Шесто повећање од почетка рата у Украјини

Ово је шести пут од почетка сукоба у Украјини да Русија званично повећава бројно стање својих оружаних снага.

Ранији декрети доношени су:

  • у марту 2026. године, када је укупан састав повећан на 2.391.770 људи, од чега 1,51 милион војника;
  • у септембру 2024. године, на укупно 2.389.130 припадника, укључујући 1,5 милиона војника;
  • у децембру 2023. године, на 2.209.130 припадника, са 1,32 милиона војника;
  • у августу 2022. године, на 2.039.758 припадника, од чега 1.150.628 активних војника.
  • За поређење, према декрету из 2017. године, прије почетка рата у Украјини, руске оружане снаге бројале су укупно 1.902.758 људи, од чега је активни војни састав чинио 1.013.628 војника.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Владимир Путин

Русија

војска

Руска војска

Коментари (0)

Више из рубрике

Ватрогасци прскају водом запаљену шуму у близини Лаканоа, на југозападу Француске, у суботу, 25. јула 2026. године.

Свијет

Наредни дани у Шпанији изазовни: Проглашена ванредна ситуација

2 ч

0
Мушкарац се расхлађује испод фонтане са воденом измаглицом током врелог љетњег дана у Бечу, у Аустрији, у суботу, 27. јуна 2026. године.

Свијет

''Омега блок'' и топлотна купола изнад Европе: Температуре преко 40 степени

3 ч

0
doktor ljekar uniforma medicina

Свијет

Штрајк хиљаде медицинских радника због плата: Функционише само хитна помоћ

3 ч

0
Спријечен терористички напад у Белгороду, приведен агент Службе безбједности Украјине

Свијет

Спријечен терористички напад у Белгороду, приведен агент Службе безбједности Украјине

4 ч

0

  • Најновије

19

42

Колико дуго можемо користити пластичну флашу за воду: Све преко је ризик

19

41

Повољно стање безбједности у Српској

19

36

Здравље у сваком залогају: Зашто су купине одличан избор

19

31

Кружни ток у Палама пуштен у промет

19

27

У пожару у Бањалуци за длаку избјегнута трагедија

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима