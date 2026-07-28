Путин потписао нови декрет и издао налог Влади

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Русије Владимир Путин потписао је нови декрет којим се повећава број припадника Оружаних снага Руске Федерације за додатних 25.000 људи.
Ријеч је о другом проширењу војног састава у посљедња два мјесеца, а указ ће званично ступити на снагу 1. августа.
Новим документом повећава се број активних војника, али и укупан број људи запослених у систему одбране.
Истовремено, Влада Русије добила је налог да обезбиједи средства за спровођење свих предвиђених мјера.
Новим указом се број активних припадника Оружаних снага Руске Федерације повећава са досадашњих 1.510.000 на 1.535.000 војника.
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Претходни декрет донијет је 12. јуна, док нови документ, потписан 27. јула, представља ново повећање војног састава у кратком временском периоду.
Истовремено, укупан стални састав руских оружаних снага, који обухвата војна и цивилна лица, повећава се са 2.399.130 на 2.426.130 људи.
Како се наводи у тексту декрета, разлог за повећање јесте формирање нових војно-грађевинских јединица у оквиру система Оружаних снага.
Нови указ дефинише и максималан број запослених у централном апарату Министарства одбране Руске Федерације, који ће износити 13.400 људи, не рачунајући особље задужено за физичку заштиту и одржавање објеката.
Од укупног броја запослених, 4.930 мјеста намијењено је федералним цивилним службеницима, преноси "Ало".
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Декрет ће ступити на снагу 1. августа 2026. године, а руској Влади наложено је да из федералног буџета обезбиједи сва потребна средства за његову примјену.
Ово је шести пут од почетка сукоба у Украјини да Русија званично повећава бројно стање својих оружаних снага.
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