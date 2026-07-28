Бизнисмен најавио по милион евра бившим радницима

Аутор:АТВ редакција
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Српски бизнисмен Богољуб Карић изјавио је да ће сваки бивши запослени БК телевизије добити по милион евра кад од државе наплати одштету због, како тврди, незаконитог одузимања његових компанија.
Додао је да ће и радници других компанија из БК система бити награђени, поручивши да ће "сви који су радили у БК бити милионери".
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Гостујући у подкасту "тел каст", Богољуб Карић говорио је о периоду након судских одлука које су, према његовим ријечима, погодиле његов пословни систем, али и о плановима које има уколико успије да наплати одштету од државе.
Карић је јавно обећао да ће сваки бивши радник БК телевизије добити по милион евра.
"Сваки радник БК телевизије ће добити по милион евра. На суду смо већ добили, мање-више, многе ствари", рекао је Карић и додао да се само чека наплата тих спорова.
Додао је да не мисли само на запослене у БК телевизији, већ на све који су радили у компанијама које су биле дио БК система.
"Можда неће свуда бити тај износ, али сви који су радили у БК телевизији ће бити милионери", поручио је Карић.
Подсјетимо, одузимање компанија Богољубу Карићу и урушавање његове пословне империје у Србији догодило се крајем 2005. и током 2006. године кроз низ правних, политичких и финансијских мјера тадашње Владе Србије.
Главни ударац Карићевом бизнису било је одузимање лиценце и гашење првог оператера мобилне телефоније у Србији, Мобтела.
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Након тога, држава је убрзо блокирала и угасила и друге кључне стубове Карићеве пословне империје. У питању је Астра банка (бивша БК банка), кад је Народна банка Србије увела принудну управу и покренула ликвидацију банке због сумњивих трансакција и изношења новца на Кипар.
Угашена је и БК Телевизија, када јој је Радиодифузна агенција (РРА) одузела националну фреквенцију у априлу 2006. године, након чега је обустављено и емитовање програма.
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