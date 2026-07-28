Ђани Инфантино наводно спремио нуклеарни удар на фудбал

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник ФИФА Ђани Инфантино наводно разматра продају удела Мундијала приватним инвеститорима, преноси "Фајненшел Тајмс".
Ову идеју и потенцијалну реализацију исте инсајдери унутар спорта већ описали као прави "нуклеарни удар" на фудбалски свијет. Према истом извору, ФИФА планира да оснује нову компанију која би преузела контролу над организацијом и комерцијалним правима Мундијала.
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Такође се наводи како су прелиминарни споразуми о условима већ потписани, а процјењује се да би читав посао вриједио око 15 милијарди фунти (односно близу 20 милијарди долара). У тајне планове наводно је била укључена и администрација америчког предсједника Доналда Трампа, док финансијску структуру и вођење читавог процеса води банкарски див Џеј Пи Морган.
Према предложеном моделу, Инфантино би по истеку свог актуалног мандата на челу ФИФА 2031. године преузео функцију комесара тог новог комерцијалног субјекта. На тој би улози, према наводима извора, зарађивао вишемилионске износе.
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Унутар ФИФА већ су обављени разговори о расподјели власништва.
Идеја је да 211 савеза чланица добије одређене удјеле, ФИФА би задржала већински пакет, док би приватни инвеститори добили прилику да купе мањинске удјеле вриједне милијарде фунти.
Ови планови наишли су на жесток отпор водећих људи свјетског фудбала, јер се прибојавају трајног нарушавања календара такмичења.
Иако обавезујући уговор још није потписан, страхује се да би приватни капитал условио додатно проширење формата или чак одржавање Мундијала чешће него сваке четири године. Један од неименованих функционера ФИФА изјавио је за "Тајмс" како би ово била "нуклеарна бомба" за фудбал, преноси "Б92".
Вијест о продаји удјела стиже усред све већег притиска на Инфантина, који је недавно објавио опширну поруку на Инстаграму од 15 страница како би се обранио од критика. У њој је, поред осталог, оптужио своје противнике да "шире мржњу и лажне гласине", те да су "пропустили сву радост и заједништво" такмичења.
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Први човјек шпанске Ла Лиге Хавијер Тебас, иначе један од највећих Инфантинових критичара, оштро је реаговао на дугу поруку првог човјека светског фудбала.
"Инфантино је објавио патетичну поруку на свом Инстаграм профилу. Нико не оспорава да је фудбал емоција и заједништво. Али транспарентност, добро управљање и одговорност нису мржња - они су обавеза. Снажне институције не дискредитирају оне који постављају питања, већ на њих одговарају", навео је Тебас.
Тебас је отворено посумњао у праве мотиве предсједника ФИФА:
"Размисли, Ђани: када вођа посвети читаву поруку дисквалификацији оних који спроводе легитимни надзор, неизбјежно је да се постави питање - зашто баш сада? Постоји ли нешто што објашњава тако одбрамбени тон? Догађа ли се нешто о чему ми ништа не знамо?".
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ФИФА се за сада није званично огласила о сазнањима "Фајненшел Тајмса".
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