Зидан званично преузео Француску!

Аутор:АТВ редакција
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Легендарни фудбалер Зинедин Зидан званично је постао нови селектор Француске.
Оно што је најављено још у новембру сада је добило и званичну потврду.
Бивши тренер Реал Мадрида на клупи "триколора" наследио је Дидијеа Дешана, чиме је завршена једна од најдужих и најуспјешнијих селекторских ера у модерном фудбалу.
Дешан је предводио Француску пуних 14 година. Највећи успјех остварио је освајањем Свјетског првенства 2018, док је са националним тимом освојио и Лигу нација 2021. године.
Зидан је без тренерског посла још од 2021. године када је напустио "Краљевски клуб".
Са популарним Зизуом као играчем кренуле су године репрезентативне доминације Француза.
Екипа је 1998. године била првак свијета, двије године касније и првак Европе, а "триколори" су, и тада са Зиданом у екипи, били финалисти и 2006. године у чувеном окршају против Италије.
Од 1998. године Француска је чак четири пута била финалиста Мундијала. Пред њим је задатак да настави континуитет.
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