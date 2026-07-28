Суд трајно забранио рад Европском универзитету ”Kаllos” из Тузле

Аутор:АТВ редакција
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Кантонални суд у Тузли одбио је тужбу Европског универзитета "Kallos" и потврдио рјешење Министарства образовања и науке Тузланског кантона којом је овој високошколској установи трајно забрањен рад!
Суд је у управаном спору закључио да је Министарство поступило у складу са законом, када је донијело одлуку о трајној забрани рада, јер Универзитет ни након остављеног законског рока од годину дана није испунио кадровске услове за рад.
Одлуком суда одбачене су двије накнадне допуне тужбе, уз оцјену да су поднесене након истека законског рока и да уводе нове чињенице и доказе који нису могли бити предмет разматрања у управном спору.
У образложењу пресуде наводи се да Универзитет није отклонио кадровске недостатке утврђене још рјешењем Министарства из априла 2024. године, иако му је за то био остављен рок од годину дана. Контролом проведеном 2025. године утврђено је да установа нема довољан број наставника у сталном радном односу, како то захтијевају Закон о високом образовању Тузланског кантона и важећи стандарди и нормативи.
Суд је закључио да је Министарство правилно утврдило чињенично стање и законито примијенило прописе, наглашавајући да су уговори о раду које је Универзитет закључивао након почетка контроле, па чак и на дан доношења оспореног рјешења, правно ирелевантни за оцјену испуњености законских услова.
Неоснованим су оцијењене и тврдње Универзитета да је био дискриминисан због националне припадности оснивача. Суд наводи да тужилац није доставио ниједан конкретан доказ којим би учинио вјероватним да је био неједнако третиран у односу на друге високошколске установе или да је оспорена одлука донесена из дискриминаторних разлога.
Одбачени су и приговори да Министарство није правилно провело поступак контроле, као и тврдње да је било везано ранијим судским одлукама којима је привремено одгођено извршење другог управног акта. Суд истиче да се ради о два одвојена управна поступка која нису међусобно условљена.
У пресуди се наглашава да је трајна забрана рада донесена ради заштите јавног интереса, квалитета високог образовања и права студената, те да свака држава има широка овлаштења да контролише рад високошколских установа и забрани рад онима које не испуњавају законом прописане услове.
Суд се притом позвао и на праксу Европског суда за људска права, закључивши да је оспорена мјера била законита, имала легитиман циљ и била пропорционална околностима случаја.
Пресуда је правоснажна и против ње није дозвољена жалба.
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