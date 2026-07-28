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Да ли је возачка дозвола из БиХ призната у иностранству? Ево гдје важи и када

Аутор:

Милица Јагодић
28.07.2026 07:15

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Да ли је возачка дозвола из БиХ призната у иностранству? Ево гдје важи и када

Возачке дозволе Б категорије издате у БиХ признате су у земљама које примјењују Бечку конвенцију или имају заједнички споразум са БиХ о узајамном признавању.

Положили сте возачки испит за Б категорију. Након неког времена одлучите да путујете ван граница БиХ, али да ли сте се некада запитали у којим земљама можете се можете слободно кретати са возачком дозволим из БиХ.

Из Министарства комуникација и транспорт БиХ кажу да БиХ нема званичан списак држава које признају возачку дозволу Б категорије издату у Босни и Херцеговини.

“Возачка дозвола Б категорије издата у Босни и Херцеговини у правилу признаје у државама које примјењују Бечку конвенцију о друмском саобраћају или са Босном и Херцеговином имају закључен одговарајући билатерални споразум. Међутим, услови и обим њеног кориштења (трајање важења током привременог боравка, обавеза замјене након стицања пребивалишта, потреба посједовања међународне возачке дозволе и др.) уређени су прописима државе у којој се возачка дозвола користи, због чега се прије путовања препоручује провјера важећих прописа те државе”, кажу из Министарства комуникација и транспорта БиХ.

Када је потребна међународна дозвола?

Међународна возачка дозвола (МВД) представља документ који служи као превод националне дозволе и користи се у земљама које је захтијевају. Ипак, возачи са дозволим из БиХ могу за вријеме привременог боравка у појединим земљама користити важећу БиХ дозволу, без обавезе посједовања међународне.

возачка дозвола

Друштво

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Према информацијама Министарства комуникација и транспорта БиХ, без међународне дозволе можете возити у Њемачкој (до 185 дана, без обзира на то да ли је возило регистровано у БиХ или Њемачкој), Турској (до шест мјесеци од дана уласка у земљу), Швајцарској, Данској и Мађарској (ако су подаци на возачкој дозволи исписани латиницом), Бугарској, Белгији, Луксембургу, Црној Гори, Словенији, Аустрији, Хрватској, Пољској, Уједињеном Краљевству Велике Британије и Сјеверне Ирске (Енглеска, Велс и Шкотска), Ирској и Србији.

У Шведској је то могуће под условом да возачка није истекла, да одговара обрасцу прописаном Бечком конвенцијом о друмском саобраћају и да су подаци наведени на енглеском, њемачком или француском језику, док се у Холандији возачка дозвола може користити до 185 дана, под условом да су категорије возила означене у складу са Бечком конвенцијом.

Замјена дозвола без полагања

Са друге стране у уколико вам је неопходно да замијените дозволу, могуће је то урадити и без понављања возачког испита, али само у појединим земљама и одређеним условима.

“БиХ је, ради олакшавања поступка замјене возачких дозвола, закључила билатералне споразуме о узајамном признавању и замјени возачких дозвола са сљедећим државама:

1.Савезна Република Њемачка-Заједничка изјава о намјери између Савезног министарства саобраћаја и дигиталне инфраструктуре Савезне Републике Њемачке и Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговине о поступку замјене возачких дозвола, потписана 27.01.2015. године (њемачка страна) и 10.02.2015. године (бх.страна), објављена у „Службеном гласнику БиХ-Међународни уговори“, број 1/15.

2.Република Сјеверна Македонија-Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Сјеверне Македоније о узајамном признавању и замјени возачких дозвола, потписан 13.09.2017. године, објављен у „Службеном гласнику БиХ-Међународни уговори“, број 2/18.

3.Република Турска-Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске о узајамном признавању и замјени возачких дозвола, потписан 16.03.2021. године, објављен у „Службеном гласнику БиХ-Међународни уговори“, број 10/21.

4.Република Италија-Споразум између Босне и Херцеговине и Републике Италије о узајамном признавању возачких дозвола, објављен у „Службеном гласнику БиХ-Међународни уговори“, број 9/24. Споразум се примјењује од дана његовог ступања на снагу, у складу с његовим одредбама”, наводе из министарства комуникација и транспорта БиХ.

Важно је напоменути да поједине земље омогућавају замјену возачке дозволе БиХ за одређене категорије возила иако са БиХ немају посебан споразум о замјени возачких дозвола. То су, између осталих, Аустрија, Француска, Данска и Аустралија.

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Тагови :

Возачка дозвола

међународна возачка дозвола

Њемачка

Босна и Херцеговина

БиХ дозволе у иностранству

споразум о признању БиХ дозвола

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