"Возачке дозволе из БиХ важиће у Уједињеним Арапским Емиратима"

Извор:
СРНА
29.12.2025
16:15
Коментари:0
Савјет министара данас је у Сарајеву усвојио меморандум о разумијевању са Уједињеним Арапским Емиратима о признавању возачких дозвола, што ће олакшати грађанима БиХ који бораве у тој земљи, рекао је у Сарајеву министар комуникација и транспорта Един Форто.
Према његовим ријечима, на сједници је усвојена и информација о Реформској агенди у којој је јасно назначена обавеза БиХ да потпише два споразума са Европском комисијом - о инструменту и о зајму, јер постоји кредитни дио Реформске агенде.
"Наша је обавеза да одредимо институцију са особом у име ње, која ће бити главни координатор за Реформску агенду, која ће одговарати Европској комисији по овим споразумима", изјавио је Форто новинарима.
Форто је рекао да је усвојено да ће бити координација између три институције - Дирекције за економско планирање, Дирекције за европско планирање и Министарства финансија и трезора у Савјету министара, које ће спроводити ове споразуме.
"Остаје да се види ко ће и у име које институције бити тај координатор", закључио је Форто.
