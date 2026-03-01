Logo
Large banner

Од Њемачке до Поткозарја: Џејмс и Драгана оживјели село изнад Градишке

Извор:

АТВ

01.03.2026

11:45

Коментари:

0
Џејмс и Драгана Траскот
Фото: Глас Српске

Тишина коју прекида само цвркут птица и поглед који се пружа далеко преко обронака планине Козаре то је први утисак који дочека путника намјерника у селу Козара изнад Градишке.

Захваљујући визији породице Траскот, ово мјесто постаје уточиште за госте из цијелог свијета, нудећи им органску храну, мир планинских врхова и комфор на какав су навикли у европским метрополама.

Управо тај мир био је кључни разлог зашто су Џејмс и Драгана Траскот из Њемачке одлучили да баш овдје ударе темеље свог амбициозног пројекта – „Козара Панорамик Ризорта“.

Драгана која је родом из Градишке љубав према завичају пренијела је на супруга који је препознао потенцијал који нуди крајишка љепотица Козара.

„Дошли смо овдје случајно, мада ништа није случајно. Нашли смо земљиште и тиме мјесто за наш будући живот“, истакла је Драгана.

Иран

Свијет

Оштећена амбасада Србије у Техерану током ваздушних напада

Оно што је прије десет мјесеци почело као градилиште, данас је импресиван комплекс од пет луксузно опремљен и викендица. Свака од њих може примити до шест особа, а ентеријери одишу квалитетом који парира свјетским стандардима.

Ипак, оно што овај ризорт издваја јесте чињеница да су власници успјели помирити модерни луксуз, попут базена са топлом водом, са сировом љепотом сеоског пејзажа.

Џејмс, чија је фирма „ПЕВА“ покретач овог пројекта, истиче да је циљ био једноставан подијелити љепоту Козаре са свијетом, пише Глас Српске.

Међутим, прича овдје не стаје на туризму. Велики дио фирме посвећен је пољопривреди.

„Гости који бораве у ризорту неће кушати увозне производе. На трпези их чекају боровнице, малине, купине и јагоде са околних парцела које су тренутно у процесу сертификације за органску производњу. Да би доживљај био потпун, за припрему традиционалних јела Поткозарја задужене су вриједне руке мјештана, чиме је пројекат директно подржао локалну заједницу запошљавајући домаће становништво“, казао је Џејмс.

Сњежана Гвозден, директорица Туристичке организације Градишка, најављује још активнију промоцију и постављање туристичке сигнализације, како би пут до овог „скривеног драгуља“ био што лакши.

Град Градишка обећао је пуну подршку у виду побољшања путне инфраструктуре према планинарском дому у Суботићима и стабилизације електричног напона.

Градоначелник Градишке, Зоран Аџић, током недавне посјете није крио одушевљење.

„Ово је први озбиљан ризорт на нашем подручју који гостима пружа комплетну услугу, од врхунског смјештаја до аутентичне гастрономије. Ово је фантастична прилика не само за домаће туристе, већ и за госте из Европе и свијета. На овај начин враћамо живот у село из којег је становништво некада масовно одлазило“, рекао је градоначелник Аџић.

Подијели:

Таг :

Градишка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Експлозије у Техерану

Свијет

Оштећена амбасада Србије у Техерану током ваздушних напада

27 мин

0
Цвијановић: Разлике су јасне - Сарајево слави почетак рата, а у Српској Дан жалости

Република Српска

Цвијановић: Разлике су јасне - Сарајево слави почетак рата, а у Српској Дан жалости

35 мин

1
Бењамин Нетанјаху

Свијет

Нетанјаху се обратио Иранцима на персијском, позива их да устану против режима

42 мин

0
Хороскопски знакови који не подносе усамљеност

Занимљивости

Хороскопски знакови који не подносе усамљеност

48 мин

0

Више из рубрике

Операција у требињској болници

Градови и општине

Нова ера здравства у Херцеговини: Прва операција у ангио сали нове требињске болнице

16 ч

0
Птичји грип се појавио у Карановцу, уведене хитне мјере

Градови и општине

Птичји грип се појавио у Карановцу, уведене хитне мјере

18 ч

0
У новој требињској болници изведен први оперативни захват

Градови и општине

У новој требињској болници изведен први оперативни захват

21 ч

0
Бацали новац из аута

Градови и општине

Несвакидашњи случај у БиХ: Бацали паре из аута па добили лекцију од полиције

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

01

Цвијановић: Размонтираћемо све Конаковићеве манипулације

11

59

Амиџић: Народ не може бити урбанистички вишак – институције морају бити у центру

11

53

Маскирани разбојник опљачкао апотеку, раднице се "заледиле" од страха

11

45

Од Њемачке до Поткозарја: Џејмс и Драгана оживјели село изнад Градишке

11

35

Оштећена амбасада Србије у Техерану током ваздушних напада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner