Од Њемачке до Поткозарја: Џејмс и Драгана оживјели село изнад Градишке

Извор:
АТВ
01.03.2026
11:45
Коментари:0
Тишина коју прекида само цвркут птица и поглед који се пружа далеко преко обронака планине Козаре то је први утисак који дочека путника намјерника у селу Козара изнад Градишке.
Захваљујући визији породице Траскот, ово мјесто постаје уточиште за госте из цијелог свијета, нудећи им органску храну, мир планинских врхова и комфор на какав су навикли у европским метрополама.
Управо тај мир био је кључни разлог зашто су Џејмс и Драгана Траскот из Њемачке одлучили да баш овдје ударе темеље свог амбициозног пројекта – „Козара Панорамик Ризорта“.
Драгана која је родом из Градишке љубав према завичају пренијела је на супруга који је препознао потенцијал који нуди крајишка љепотица Козара.
„Дошли смо овдје случајно, мада ништа није случајно. Нашли смо земљиште и тиме мјесто за наш будући живот“, истакла је Драгана.
Свијет
Оштећена амбасада Србије у Техерану током ваздушних напада
Оно што је прије десет мјесеци почело као градилиште, данас је импресиван комплекс од пет луксузно опремљен и викендица. Свака од њих може примити до шест особа, а ентеријери одишу квалитетом који парира свјетским стандардима.
Ипак, оно што овај ризорт издваја јесте чињеница да су власници успјели помирити модерни луксуз, попут базена са топлом водом, са сировом љепотом сеоског пејзажа.
Џејмс, чија је фирма „ПЕВА“ покретач овог пројекта, истиче да је циљ био једноставан подијелити љепоту Козаре са свијетом, пише Глас Српске.
Међутим, прича овдје не стаје на туризму. Велики дио фирме посвећен је пољопривреди.
„Гости који бораве у ризорту неће кушати увозне производе. На трпези их чекају боровнице, малине, купине и јагоде са околних парцела које су тренутно у процесу сертификације за органску производњу. Да би доживљај био потпун, за припрему традиционалних јела Поткозарја задужене су вриједне руке мјештана, чиме је пројекат директно подржао локалну заједницу запошљавајући домаће становништво“, казао је Џејмс.
Сњежана Гвозден, директорица Туристичке организације Градишка, најављује још активнију промоцију и постављање туристичке сигнализације, како би пут до овог „скривеног драгуља“ био што лакши.
Град Градишка обећао је пуну подршку у виду побољшања путне инфраструктуре према планинарском дому у Суботићима и стабилизације електричног напона.
Градоначелник Градишке, Зоран Аџић, током недавне посјете није крио одушевљење.
„Ово је први озбиљан ризорт на нашем подручју који гостима пружа комплетну услугу, од врхунског смјештаја до аутентичне гастрономије. Ово је фантастична прилика не само за домаће туристе, већ и за госте из Европе и свијета. На овај начин враћамо живот у село из којег је становништво некада масовно одлазило“, рекао је градоначелник Аџић.
Свијет
27 мин0
Република Српска
35 мин1
Свијет
42 мин0
Занимљивости
48 мин0
Градови и општине
16 ч0
Градови и општине
18 ч0
Градови и општине
21 ч0
Градови и општине
21 ч0
Најновије
Најчитаније
12
01
11
59
11
53
11
45
11
35
Тренутно на програму