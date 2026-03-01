Нетанјаху се обратио Иранцима на персијском, позива их да устану против режима

Извор:
Танјуг
01.03.2026
11:20
Коментари:1
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху објавио је данас видео-снимак генерисан вјештачком интелигенцијом, са позивом иранском народу на персијском језику да устану против режима.
„У наредним данима ћемо гађати хиљаде мета терористичког режима“, упозорио је Нетанјаху у поруци објављеној на мрежи Икс.
Он је исту поруку објавио је и синоћ, у видео-саопштењу на хебрејском језику, наводи Тајмс оф Израел.
در روزهای آینده ما به هزاران هدف رژیم تروریستی ضربه خواهیم زد.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 1, 2026
ما شرایطو برای مردم شجاع ایران فراهم خواهیم کرد تا خود را از زنجیرهای استبداد رها کنن.
و به همین دلیل من دوباره خطاب به شما میگم:
ای شهروندان ایران این فرصت رو از دست ندهید.
این فرصتیست که فقط یه بار در هر نسل پیش… pic.twitter.com/JILOEzFjEx
„Створићемо услове да храбри народ Ирана ослободи сам себе окова тираније“, поручио је премијер Израела Иранцима на персијском језику, апелујући на њих да "не допусте да им ова прилика промакне".
Како је истакао, оваква шанса "пружа се само једанпут у свакој генерацији".
„Немојте сједити скрштених руку, јер ће ваших пет минута ускоро наступити“, рекао је Нетанјаху иранским грађанима.
У позиву иранским етничким групама да се уједине како би свргли Исламску Републику, он је нагласио да је ово тренутак када они морају да изађу на улице, милиони њих, како би довршили посао и збацили режим терора који им је "загорчао животе".
Најновије
Најчитаније
12
01
11
59
11
53
11
45
11
35
Тренутно на програму