Нетанјаху се обратио Иранцима на персијском, позива их да устану против режима

Извор:

Танјуг

01.03.2026

11:20

Бењамин Нетанјаху
Фото: Tanjug/AP Photo/Leo Soggea

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху објавио је данас видео-снимак генерисан вјештачком интелигенцијом, са позивом иранском народу на персијском језику да устану против режима.

„У наредним данима ћемо гађати хиљаде мета терористичког режима“, упозорио је Нетанјаху у поруци објављеној на мрежи Икс.

Он је исту поруку објавио је и синоћ, у видео-саопштењу на хебрејском језику, наводи Тајмс оф Израел.

„Створићемо услове да храбри народ Ирана ослободи сам себе окова тираније“, поручио је премијер Израела Иранцима на персијском језику, апелујући на њих да "не допусте да им ова прилика промакне".

Како је истакао, оваква шанса "пружа се само једанпут у свакој генерацији".

„Немојте сједити скрштених руку, јер ће ваших пет минута ускоро наступити“, рекао је Нетанјаху иранским грађанима.

У позиву иранским етничким групама да се уједине како би свргли Исламску Републику, он је нагласио да је ово тренутак када они морају да изађу на улице, милиони њих, како би довршили посао и збацили режим терора који им је "загорчао животе".

