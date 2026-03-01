Драма у стану: Експлодирала плинска боца, има повријеђених

01.03.2026
У зеничком насељу Црквице у пријеподневним сатима дошло је до експлозије плинске боце у стамбеној згради.
Према информацијама из МУП, повријеђене су двије особе, а на терену се осим полицијских службеника налазе и ватрогасци.
"У 11.40 запримљена је пријава у згради Црквице број 1. Двије особе су тешко повријеђене и пребачене су у Кантоналну болницу Зеница", рекли су из МУП.
С обзиром на то да се на овом подручју налази још једна плинска боца, ватрогасци су тренутно приступили процесу њеног сигурног уклањања с подручја несреће.
Експлозија је направила велику штету на стамбеном објекту који је готово у потпуности уништен.
Више информација о детаљима ове плинске несреће биће познато након обављеног увиђаја, преноси Кликс.
