Драма у стану: Експлодирала плинска боца, има повријеђених

01.03.2026

12:45

Коментари:

0
Фото: АТВ БЛ

У зеничком насељу Црквице у пријеподневним сатима дошло је до експлозије плинске боце у стамбеној згради.

Према информацијама из МУП, повријеђене су двије особе, а на терену се осим полицијских службеника налазе и ватрогасци.

"У 11.40 запримљена је пријава у згради Црквице број 1. Двије особе су тешко повријеђене и пребачене су у Кантоналну болницу Зеница", рекли су из МУП.

С обзиром на то да се на овом подручју налази још једна плинска боца, ватрогасци су тренутно приступили процесу њеног сигурног уклањања с подручја несреће.

Превозници

БиХ

Превозници најавили блокаду свих граничних прелазa БиХ

Експлозија је направила велику штету на стамбеном објекту који је готово у потпуности уништен.

Више информација о детаљима ове плинске несреће биће познато након обављеног увиђаја, преноси Кликс.

Тагови :

Експлозија

Зеница

