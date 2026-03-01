Logo
Какво нас вријеме очекује сутра

АТВ

01.03.2026

13:46

Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити промјенљиво облачно уз сунчане периоде и топло са максималном температуром од 14 до 18 степени Целзијусових.

Послије подне на западу се очекује пролазна слаба киша која ће се премјештати преко сјевера ка сјевероистоку, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Падавине ће до вечери престати. На југу и југоистоку остаће суво и сунчаније.

Дуваће слаб вјетар, промјенљив или западни.

У Републици Српској и ФБиХ данас је сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха у 13.00 часова: Бјелашница један, Чемерно 11, Иван Седло 12, Бијељина 13, Гацко и Ливно 14, Билећа и Требиње 15, Вишеград, Добој и Сарајево 16, Мркоњић Град 17, те Бањалука, Приједор, Мостар и Тузла 18 степени Целзијусових.

vrijeme sutra

Временска прогноза

