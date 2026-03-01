Најљепше вијести стижу из породилишта: Рођено 12 беба

Извор:
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 12 беба, од којих седам дјевојчица и пет дјечака, речено је у породилиштима.
Највише беба рођено је у Бањалуци - седам, затим у Зворнику двије, те по једна у Приједору, Фочи и Бијељини.
У Бањалуци је рођено пет дјевојчица и два дјечака, у Зворнику два дјечака, Приједору дјевојчица, Фочи дјечак, Бијељини дјевојчица.
У протекла 24 часа није било порођаја у породилиштима у Источном Сарајеву, Градишци и Добоју.
У породилиштима у Требињу и Невесињу нису били доступни за информације.
