Бањалучанка у Дубаију: Овдје има много људи из БиХ, не знамо како ћемо кући

Извор:
АТВ
01.03.2026
09:15
Сви летови из Дубаија су отказани до даљег, а путници су збринути у хотеле. Осјећамо се сигурно, имамо смјештај и храну, али не знамо како ћемо кући.
Рекла је то за "Глас Српске" Бањалучанка која је била на аеродрому у Дубаију само два сата прије него што је погођен.
"Овдје има много људи из БиХ и региона који су били у транзиту, односно ишли су са неке друге локације и у Дубаију су само пресједали, али има доста и оних који су дошли на одмор. Мирно је, нема панике, људи нормално функционишу.
Једино што немамо никакве информације о новим летовима", рекла је ова Бањалучанка која је била на одмору у Шри Ланки и летјела из Коломба за Дубаи, одакле је требало да лети за Београд.
Додала је да је су добили информације да аеродром није значајно оштећен, односно да је функционалан.
"Чули смо и да су неки наши људи евакуисани из једног хотела јер није било безбједно", додала је она.
