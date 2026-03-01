Logo
Бањалучанка у Дубаију: Овдје има много људи из БиХ, не знамо како ћемо кући

Извор:

АТВ

01.03.2026

09:15

Дубаи
Фото: Pexels

Сви летови из Дубаија су отказани до даљег, а путници су збринути у хотеле. Осјећамо се сигурно, имамо смјештај и храну, али не знамо како ћемо кући.

Рекла је то за "Глас Српске" Бањалучанка која је била на аеродрому у Дубаију само два сата прије него што је погођен.

"Овдје има много људи из БиХ и региона који су били у транзиту, односно ишли су са неке друге локације и у Дубаију су само пресједали, али има доста и оних који су дошли на одмор. Мирно је, нема панике, људи нормално функционишу.

Једино што немамо никакве информације о новим летовима", рекла је ова Бањалучанка која је била на одмору у Шри Ланки и летјела из Коломба за Дубаи, одакле је требало да лети за Београд.

Додала је да је су добили информације да аеродром није значајно оштећен, односно да је функционалан.

"Чули смо и да су неки наши људи евакуисани из једног хотела јер није било безбједно", додала је она.

