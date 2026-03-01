Три порока тежа од мрсне хране по ријечима Патријарха Павла

Извор:
Многи вјерници мисле да је празан тањир сигурна улазница за царство небеско, али Патријарх Павле о посту имао је сасвим другачији став. Суштина није само у ономе што уносите у стомак, већ у ономе што излази из вашег срца.
Ако не једете месо, а „једете“ своје ближње нетрпељивошћу и грубим ријечима, сав труд око бирања посне хране постаје узалудан. Ипак, прави изазов лежи у томе да препознате тренутке када вас глад наведе на гријех, умјесто на смирење.
Прави пост представља свесно уздржавање од рђавих мисли, злих дјела и неприличних ријечи, уз истовремено чињење добрих дјела и појачану молитву. Физички пост без духовног прочишћења и праштања није хришћанска врлина, већ обична дијета која не доноси истинско спасење души.
Ова чувена реченица коју је изговорио омиљени српски патријарх најбоље осликава духовни пост. Људи често упадају у замку формализма. Гледају у календар, броје дане на води и уљу, а заборављају на своје понашање према комшијама, породици и колегама. Постоји вјеровање да је уздржавање од гријеха лакше него одрицање од омиљене хране, али пракса показује супротно.
Када тијело осјети глад, човјек постаје раздражљив. Тада на површину излазе слабости које иначе успјешно сакривате. Патријарх је увијек наглашавао да је пост средство, а не циљ. Циљ је љубав и стрпљење.
Према ријечима и поукама које нам је оставио, постоје три ствари које су опасније по душу од било које мрсне намирнице. Ако чините ово, пост губи своју сврху:
Није ријеткост чути питање да ли је гријех ако се случајно омрсите. Патријарх је учио да Бог гледа на намјеру, а не на грешку. Много је већи проблем ако намјерно ускратите помоћ ономе коме је потребна, док истовремено пазите на састав кекса у продавници. То је оно право чишћење душе – опрати савјест добрим дјелима.
Када сљедећи пут будете размишљали о правилима исхране, сјетите се да Патријарх Павле о посту никада није говорио као о строгом закону, већ као о лијеку за душу. Уздржавајте се од хране, али се још више уздржавајте од ружних ријечи.
Причешће је круна поста, али пост има вриједност и као лична жртва и вјежба воље. Ипак, за потпуни духовни напредак, савјетује се разговор са свештеником и причешће.
Црква је мајка, а не маћеха. Болесни људи су ослобођени строгог поста. Важније је сачувати здравље и мир у души него се стриктно држати правила исхране која могу погоршати стање.
Када осјетите бес, повуците се и изговорите кратку молитву. Нервоза је знак да се тијело буни, а управо је то тренутак када духовним напором јачате карактер, преноси Крстарица.
