Три порока тежа од мрсне хране по ријечима Патријарха Павла

Патријарх Павле
Фото: Tanjug/AP/Vladimir Dimitrijević

Многи вјерници мисле да је празан тањир сигурна улазница за царство небеско, али Патријарх Павле о посту имао је сасвим другачији став. Суштина није само у ономе што уносите у стомак, већ у ономе што излази из вашег срца.

Ако не једете месо, а „једете“ своје ближње нетрпељивошћу и грубим ријечима, сав труд око бирања посне хране постаје узалудан. Ипак, прави изазов лежи у томе да препознате тренутке када вас глад наведе на гријех, умјесто на смирење.

Шта заправо подразумијева прави пост?

Прави пост представља свесно уздржавање од рђавих мисли, злих дјела и неприличних ријечи, уз истовремено чињење добрих дјела и појачану молитву. Физички пост без духовног прочишћења и праштања није хришћанска врлина, већ обична дијета која не доноси истинско спасење души.

Боље да једете месо него да једете једни друге

Ова чувена реченица коју је изговорио омиљени српски патријарх најбоље осликава духовни пост. Људи често упадају у замку формализма. Гледају у календар, броје дане на води и уљу, а заборављају на своје понашање према комшијама, породици и колегама. Постоји вјеровање да је уздржавање од гријеха лакше него одрицање од омиљене хране, али пракса показује супротно.

Када тијело осјети глад, човјек постаје раздражљив. Тада на површину излазе слабости које иначе успјешно сакривате. Патријарх је увијек наглашавао да је пост средство, а не циљ. Циљ је љубав и стрпљење.

Три стања духа која поништавају пост

Према ријечима и поукама које нам је оставио, постоје три ствари које су опасније по душу од било које мрсне намирнице. Ако чините ово, пост губи своју сврху:

  • Гордост и осуђивање других: Ако постите и сматрате себе бољим од оних који то не чине, упали сте у гријех гордости. Гледање са висине на оне који једу мрсно директно се коси са смирењем које Патријарх Павле о посту истиче као темељ вјере.
  • Свађа и нетрпељивост: Нервоза усљед глади не смије бити изговор за вику на укућане. Уздржавање од хране треба да вјежба вољу, а не да буде окидач за сукобе. Ако постите, а у кући нема мира, нисте постигли хришћанске врлине.
  • Лицемјерје: Постити да би вас други видјели и хвалили вашу побожност је погрешно. Искрено покајање се дешава у тишини, између вас и Бога, а не на друштвеним мрежама или у јавним разговорима.

Дјела љубави су важнија од уља на води

Није ријеткост чути питање да ли је гријех ако се случајно омрсите. Патријарх је учио да Бог гледа на намјеру, а не на грешку. Много је већи проблем ако намјерно ускратите помоћ ономе коме је потребна, док истовремено пазите на састав кекса у продавници. То је оно право чишћење душе – опрати савјест добрим дјелима.

Када сљедећи пут будете размишљали о правилима исхране, сјетите се да Патријарх Павле о посту никада није говорио као о строгом закону, већ као о лијеку за душу. Уздржавајте се од хране, али се још више уздржавајте од ружних ријечи.

Да ли је пост валидан ако се не причестим?

Причешће је круна поста, али пост има вриједност и као лична жртва и вјежба воље. Ипак, за потпуни духовни напредак, савјетује се разговор са свештеником и причешће.

Шта ако због болести не могу да постим на води?

Црква је мајка, а не маћеха. Болесни људи су ослобођени строгог поста. Важније је сачувати здравље и мир у души него се стриктно држати правила исхране која могу погоршати стање.

Како да савладам нервозу током поста?

Када осјетите бес, повуците се и изговорите кратку молитву. Нервоза је знак да се тијело буни, а управо је то тренутак када духовним напором јачате карактер, преноси Крстарица.

