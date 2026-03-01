Цвијановић: Разлике су јасне - Сарајево слави почетак рата, а у Српској Дан жалости

Извор:
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић указала је да у Сарајеву 1. марта славе дан када је у БиХ почео рат, док је у Републици Српској у то вријеме дан жалости, што указује на јасне разлике због чега у БиХ нема закона о празницима.
"У Сарајеву 1. марта славе дан када је у БиХ почео рат, док је 21. новембар, дан када је парафиран Дејтонски мировни споразум, обични радни дан. У Републици Српској је данас, 1. марта, Дан жалости, а 21. новембра славимо мир и дан када је ратни сукоб заустављен. Разлике су јасне - зато БиХ и нема закон о празницима", навела је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".
У дијелу Федерације БиХ са већинским бошњачким становништвом 1. март се обиљежава као такозвани дан независности БиХ, јер је тада одржан нелегални референдум о независности и отцјепљењу БиХ од СФРЈ.
Срби у Републици Српској 1. март памте по убиству српског свата у Сарајеву, што је био и окидач за почетак ратних сукоба.
Влада Републике Српске прогласила је 1. март Даном жалости због трагичних догађаја који су се десили тог датума 1992. године, а који су били повод за отпочињање сукоба у БиХ.
Овај трагични датум у Републици Српској се не празнује, већ 21. новембар - дан када је у америчкој ваздухополовној бази Рајт Петерсон код Дејтона парафиран Општи оквирни споразум за мир у БиХ који је обиљежио крај грађанског рата у БиХ.
