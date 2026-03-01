Logo
"Станивуковић у Билећи понудио само пароле без покрића"

"Станивуковић у Билећи понудио само пароле без покрића"
Грађани Републике Српске заслужују озбиљну и одговорну политику, а не путујући политички перформанс без покрића, поручио је народни посланик СНСД-а и угледни љекар из Фоче Ненад Лаловић, коментаришући говор предсједника Покрета Сигурна Српска Драшка Станивуковића одржан на оснивању Општинског одбора тог покрета у Билећи.

"Наступ који смо слушали у Билећи још једном је оголио политичку празнину упаковану у пароле. Умјесто конкретних резултата и јасних планова, добили смо мјешавину драматичних упозорења, неутемељених оптужби и препознатљиве предизборне реторике, без иједног озбиљног институционалног резултата који би потврдио политичку зрелост за теме о којима је говорио", истакао је Лаловић за Срну.

Према његовим ријечима, крајње је неодговорно долазити у Херцеговину и говорити о нестанку Републике Српске, а иза себе немати озбиљан институционални траг.

"Када неко говори о судбини Републике Српске, о њеном опстанку и стабилности, онда мора имати кредибилитет и резултате. Умјесто чињеница – добили смо перформанс. Умјесто рјешења – још једну кампању", нагласио је Лаловић.

Он је оцијенио парадоксалним да о стабилности институција говори неко ко је јавно заговарао њихово измјештање из центра Бањалуке.

"Институције Републике Српске нису кулиса за политичке експерименте. То су стубови наше државности. Ко их сели из центра, тај их потискује и политички слаби. О стабилности не може говорити онај ко је сам доводио у питање симболички и функционални значај тих институција", поручио је Лаловић.

Осврћући се на демографске поруке изречене у Билећи, Лаловић је навео да је недопустиво да се најосјетљивије друштвене теме користе за политичку промоцију.

"О нестанку народа говори човјек који би порезима и административним притисцима уређивао како да грађани вреднују своје куће и станове. Огњиште није ексел табела. Кућа није број у кампањи. Демографија се не брани паролама, већ озбиљном политиком, стабилношћу и системским мјерама које дају дугорочне резултате", рекао је он.

Лаловић је истакао да грађани Херцеговине, како каже, веома добро разликују политички маркетинг од одговорне политике.

"Слобода није перформанс. Слобода није кампања. Слободу је изборила Војска Републике Српске. А данас се она чува кроз одговорну политику, кроз стабилне институције и кроз јасно супротстављање свим притисцима на Републику Српску", навео је Лаловић.

Говорећи о политичкој позицији Станивуковића, Лаловић је рекао за Срну да је ријеч о, како је навео, "самозваном лидеру опозиције са којим више нико неће".

"Ни сопствена странка му не вјерује. Пројекти му се распадају прије него што почну. Опозиционари га оптужују за политичку трговину. А он и даље покушава да се представи као месија, нудећи пароле без покрића и политички маркетинг умјесто одговорности", истакао је Лаловић.

Он је додао да је симболично то што је Станивуковић у Билећу дошао путем изграђеним средствима Републике Српске и говорио у сали реновираној захваљујући институцијама које, како тврди, истовремено напада.

"Да су попут њега раније водили Српску, не би било ни тог пута, ни те сале, ни стабилности коју данас имамо. Херцеговина неће експерименте. Неће политички маркетинг. Неће авантуризам. Херцеговина зна да је Република Српска једина отаџбина. И зато ће бирати стабилност, снагу и политику која брани Српску – а не ону која је користи као одскочну даску за личне амбиције", закључио је посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Ненад Лаловић.

