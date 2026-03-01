Маскирани хулигани претукли тинејџера због мајице, скинули га насред улице

Извор:
У београдском насељу Борча прексиноћ се догодио језив инцидент када су двојица непознатих, маскираних нападача пресрела и напала малољетног В. З. (17) док се враћао са утакмице.
Мирно вече у Гргетичкој улици у Борчи прекинуто је насиљем чија је мета био четрнаестогодишњи тинејџер. Према сазнањима, напад се догодио у четвртак увече, а мотив је, по свему судећи, навијачка припадност.
Малољетни В. З. се враћао кући са утакмице, не слутећи да га у мраку чекају нападачи. Како пише Телеграф, пред њега су изненада излетјела два НН лица са маскама преко лица, онемогућивши му да побјегне или се одбрани.
Напад је био муњевит и суров. Један од нападача је дјечаку задао снажан ударац песницом у предјелу главе, док је други искористио тренутак док је жртва била у шоку како би му насилно скинуо мајицу са обиљежјима ФК Црвена звезда.
Након што су понизили и повриједили малољетника, нападачи су побјегли у непознатом правцу, остављајући дјечака на улици.
Случај је одмах пријављен надлежним органима. Полиција интензивно трага за нападачима, а провјеравају се и снимци са сигурносних камера у околини Гргетичке улице како би се утврдио правац бјекства маскираних лица.
Становници Борче су узнемирени овим догађајем, истичући да је недопустиво да дјеца постају мете насиља због обичне мајице са клупским бојама.
