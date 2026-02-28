Ужас на Ади: Пронађено тијело жене

Извор:
АТВ
28.02.2026
20:10
На макишкој страни Аде, у Београду, данас је из воде извучено тијело жене старе око 40 година.
Према првим информацијама, на тијелу нису уочене видљиве повреде.
Надлежни органи обавили су увиђај, а тијело је упућено на обдукцију ради утврђивања тачног узрока смрти.
О случају је обавјештено Више јавно тужилаштво, које ће након резултата обдукције одлучити о даљим корацима у поступку.
Истрага је у току и за сада се не зна како је дошло до утапања, преноси Телеграф.
