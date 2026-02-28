Logo
Ужас на Ади: Пронађено тијело жене

АТВ

28.02.2026

20:10

0
Полиција Србија
Фото: МУП Србије

На макишкој страни Аде, у Београду, данас је из воде извучено тијело жене старе око 40 година.

Према првим информацијама, на тијелу нису уочене видљиве повреде.

Надлежни органи обавили су увиђај, а тијело је упућено на обдукцију ради утврђивања тачног узрока смрти.

Гвидо Крозето

Свијет

Италијански министар одбране заглављен у Дубаију са породицом

О случају је обавјештено Више јавно тужилаштво, које ће након резултата обдукције одлучити о даљим корацима у поступку.

Истрага је у току и за сада се не зна како је дошло до утапања, преноси Телеграф.

пронађено тијело

Ada Ciganlija

