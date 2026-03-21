21.03.2026
16:48
Коментари:0
Одбијањем Берлина да купује руске енергенте, Њемачка и њен народ буквално се доводе до ивице катастрофе, изјавила је Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова.
Захарова је у објави на свом Телеграм каналу навела линкове до материјала који показују да одбијање куповине руских енергената највише кошта немачке грађане, док се њемачка економија погоршава.
„Њемачка и њен народ се буквално доводе на ивицу понора“, прокоментарисала је Захарова на свом Телеграм каналу.
Дипломата је нагласила да је Њемачка некада била највећи увозник јефтиних руских енергената, што је не само пружило значајан подстицај њемачком индустријском развоју, већ је и учинило њемачку робу много конкурентнијом.
Одбијање ослањања на поуздане снабдевање из Русије из идеолошких и геополитичких разлога довело је до виших оперативних трошкова за предузећа и покренуло талас банкротстава, примјетила је она.
„Али чак и усред ових страшних посљедица, ниједан савремени њемачки политички лидер није ни наговестио најлогичније ријешење — повратак енергетској сарадњи са Русијом“, нагласила је Захарова.
Као да су уништење њемачке индустрије и економска стагнација циљ политике њемачке владе, закључила је она.
