Словенија разматра војни транспорт горива и ограничење точења за странце

21.03.2026
15:48
Коментари:1
Због значајно повећане потражње и проблема са логистиком, бензинске пумпе широм Словеније суочавају се са несташицама горива, прије свега дизела.
Словеначка влада данас разматра мјере, а премијер Роберт Голоб најављује да је могуће ограничавање точења горива за странце и могућност активирања војног транспорта горива до бензинских станица.
Словеначка влада наглашава да за сада има довољно залиха нафтних деривата, али да је проблем са логистиком, јер су сви капацитети за дистрибуцију горива попуњени.
Влада је, такође, ослободила робне резерве, али осим МОЛ-а, нико од корисника се до сада није пријавио за њих, пренос РТВ СЛО.
Међутим, након пуштања робних резерви, држава може, према Голобовим објашњењима, потпуно легално да ограничи точење горива за странце, ако је потребно.
Према његовим ријечима, инспектори који прате ситуацију већ су на терену.
Словеначка влада је у петак укинула регулацију цијена горива на бензинским станицама на ауто-путевима и брзим саобраћајницама. "Петрол" је првог дана благо подигао цијене, док је МОЛ начинио значајније повећање и уз то поставио ограничење за физичка лица на 30 литара, а за правна лица или камионе на 200 литара. "Шел" бензинске станице су такође одлучиле да предузму сличан корак.
Како су цијене горива у Словенији и даље ниже него у окружењу, бензинске пумпе у пограничном подручју посљедњих дана биљеже пораст броја италијанских купаца.
