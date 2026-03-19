Ограничење куповине горива у Српској? - Огласио се министар

Одлука о ограничењу марже дала је резултате, али да упркос свему цијене расту због стања на глобалном тржишту, рекао је на конференцији за новинаре након сједнице Владе Српске министар трговине и туризма Републике Српске Нед Пуховац.

Пуховац је такође говорио и о могућности да се ограничи количина горива коју потрошачи могу купити на бензинским пумпама.

Како је нагласио, тренутно нема начина да се ограничи или контролише количина горива коју купују грађани.

Међутим, уколико на свјетском тржишту остане ситуација каква јесте, Пуховац наглашава да ће се и о томе размишљати.

"Данас је нафта преко 100 долара по барелу. Цијене код нас се крећу између 2,90 и 3,20 КМ. Одлуке које смо донијели о ограничењу маржи имају ефекта, јер је у протеклих седам дана извршено око 130 контрола и утврђено 55 неправилности код бензинских пумпи", рекао је Пуховац.

Пуховац је рекао да су изречене казне од око 850.000 КМ, те изразио наду да таквих прекршаја неће бити у наредном периоду.