Logo
Large banner

Ограничење куповине горива у Српској? - Огласио се министар

Аутор:

АТВ

19.03.2026

13:52

Коментари:

0
Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.
Фото: Tanjug/AP Photo/Jenny Kane

Одлука о ограничењу марже дала је резултате, али да упркос свему цијене расту због стања на глобалном тржишту, рекао је на конференцији за новинаре након сједнице Владе Српске министар трговине и туризма Републике Српске Нед Пуховац.

Пуховац је такође говорио и о могућности да се ограничи количина горива коју потрошачи могу купити на бензинским пумпама.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: БиХ - пропала ствар кад је у питању спољна политика

Како је нагласио, тренутно нема начина да се ограничи или контролише количина горива коју купују грађани.

Међутим, уколико на свјетском тржишту остане ситуација каква јесте, Пуховац наглашава да ће се и о томе размишљати.

"Данас је нафта преко 100 долара по барелу. Цијене код нас се крећу између 2,90 и 3,20 КМ. Одлуке које смо донијели о ограничењу маржи имају ефекта, јер је у протеклих седам дана извршено око 130 контрола и утврђено 55 неправилности код бензинских пумпи", рекао је Пуховац.

Ненад Стевандић

БиХ

Стевандић о лицемјерју бошњачке "елите": О миру говоре пресуђени лажов и они који пријете хаубицама

Пуховац је рекао да су изречене казне од око 850.000 КМ, те изразио наду да таквих прекршаја неће бити у наредном периоду.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

gorivo

Нед Пуховац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Гога Секулић побјегла из Русије: Рекла сам себи, бјежи, креће

Сцена

Гога Секулић побјегла из Русије: Рекла сам себи, бјежи, креће

2 ч

0
Сутра сунчано и топлије

Друштво

Сутра сунчано и топлије

2 ч

0
Министар трговине и туризма Републике Нед Пуховац

Република Српска

Пуховац апеловао на превознике из БиХ: Пропуштајте барем цистерне са горивом

2 ч

0
Разбојник пријетио младићу и украо му накит вриједан 12.000 евра

Регион

Разбојник пријетио младићу и украо му накит вриједан 12.000 евра

2 ч

0

Више из рубрике

Министар трговине и туризма Републике Нед Пуховац

Република Српска

Пуховац апеловао на превознике из БиХ: Пропуштајте барем цистерне са горивом

2 ч

0
Сједница Владе Српске

Република Српска

Панић именован за генералног секретара Владе

2 ч

0
Жељка Цвијановић

Република Српска

Жељки Цвијановић титула почасног грађанина Прњавора

2 ч

3
Милорад Додик разговарао са јерусалимским патријархом Теофилом III

Република Српска

Додик разговарао са јерусалимским патријархом: Сви се моле за смиривање ситуације

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

52

Доживотна казна поново на столу: почиње ново суђење Алдини Лакота у Новом Пазару

15

43

Радници остали без посла: Влада Српске издваја 800.000 КМ

15

35

Сони изненадио све: Стигло ново ажурирање за PlayStation 3 након 20 година

15

35

По хитном поступку: Мијења се Закон о енергетици Републике Српске

15

25

Селак: Одузета имовина не може бити „државна“ – припада ентитетима и њиховим институцијама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner