Logo
Large banner

Пуховац апеловао на превознике из БиХ: Пропуштајте барем цистерне са горивом

Аутор:

АТВ

19.03.2026

13:41

Коментари:

0
Министар трговине и туризма Републике Нед Пуховац
Фото: АТВ

Министар трговине и туризма Републике Српске Нед Пуховац апеловао је данас на превознике из БиХ, који су најавили протесте за понед‌јељак, 23. марта, да уколико дође до блокада пропуштају цистерне са горивом да не би дошло до потешкоћа у снабдијевању.

"Имаћемо велики проблем и велике потешкоће у снабдијевању ако превозници крену у блокаде. Овом приликом апелујем на њих да барем пропуштају цистерне са горивом", рекао је Пуховац на конференцији за новинаре у Бањалуци, након сједнице Владе Републике Српске.

Он је указао да се недостаци горива, који би били изазвани овим евентуалним блокадама, не би могли намирити из било којих извора, преноси Срна.

Превозници

БиХ

Конзорцијум Логистика БиХ упућује коначни позив: Почињемо 23. марта

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Нед Пуховац

Блокада граница превозници

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Сједница Владе Српске

Република Српска

Панић именован за генералног секретара Владе

2 ч

0
Жељка Цвијановић

Република Српска

Жељки Цвијановић титула почасног грађанина Прњавора

2 ч

3
Милорад Додик разговарао са јерусалимским патријархом Теофилом III

Република Српска

Додик разговарао са јерусалимским патријархом: Сви се моле за смиривање ситуације

3 ч

0
Електране Станари демантовале наводе о масовним отказима

Република Српска

Електране Станари демантовале наводе о масовним отказима

4 ч

5
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

52

Доживотна казна поново на столу: почиње ново суђење Алдини Лакота у Новом Пазару

15

43

Радници остали без посла: Влада Српске издваја 800.000 КМ

15

35

Сони изненадио све: Стигло ново ажурирање за PlayStation 3 након 20 година

15

35

По хитном поступку: Мијења се Закон о енергетици Републике Српске

15

25

Селак: Одузета имовина не може бити „државна“ – припада ентитетима и њиховим институцијама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner