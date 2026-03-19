Пуховац апеловао на превознике из БиХ: Пропуштајте барем цистерне са горивом

Аутор:АТВ
19.03.2026
13:41
Коментари:0
Министар трговине и туризма Републике Српске Нед Пуховац апеловао је данас на превознике из БиХ, који су најавили протесте за понедјељак, 23. марта, да уколико дође до блокада пропуштају цистерне са горивом да не би дошло до потешкоћа у снабдијевању.
"Имаћемо велики проблем и велике потешкоће у снабдијевању ако превозници крену у блокаде. Овом приликом апелујем на њих да барем пропуштају цистерне са горивом", рекао је Пуховац на конференцији за новинаре у Бањалуци, након сједнице Владе Републике Српске.
Он је указао да се недостаци горива, који би били изазвани овим евентуалним блокадама, не би могли намирити из било којих извора, преноси Срна.
БиХ
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч3
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч5
Најновије
Најчитаније
15
52
15
43
15
35
15
35
15
25
Тренутно на програму