Додик разговарао са јерусалимским патријархом: Сви се моле за смиривање ситуације

АТВ

19.03.2026

12:21

Милорад Додик разговарао са јерусалимским патријархом Теофилом III
Предсједник СНСД Милорад Додик разговарао је данас са Његовим блаженством патријархом јерусалимским Теофилом III о стању православних храмова и вјерујућег народа у Светој земљи.

"Потврдио је да се сви моле за престанак оружаних сукоба и смиривање ситуације", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Додик истиче да је Патријарх Теофил благословио наш народ и пожелио да у миру дочекамо празник над празницима - Васкрсење Христово.

"Надам се да ћу ускоро имати прилику да се поново видим с њим", поручио је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

