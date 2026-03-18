Будимир: Дејтонска БиХ не постоји ни правно ни фактички

18.03.2026
22:21
Коментари:0
Дејтонска БиХ ни правно ни фактички више не постоји, а све већа међународна криза има потенцијал да се рефлектује на унутрашње односе, додатно продубљујући постојеће подјеле, оцијенио је министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир.
Будимир је напоменуо да се у Сарајеву сви позивају на Дејтон када им је то потребно.
Он сматра да је проблем што су Бошњаци у институцијама на нивоу БиХ створили политичку културу доминације, што је јако опасно.
"До чега то доводи? До тога кад Сена Узуновић више не поштује ништа и јасно је да је правосуђе потпуно у функцији одређене политике. Најтужније је што у томе учествује један број Хрвата и Срба, мислећи да се то њих неће тицати у једном тренутку", рекао је Будимир за РТРС.
Он је навео да пријетњу у БиХ ствара покушај да се обезглави један народ, појаснивши да су предсједнику Републике Српске одузели мандат ван Устава, осудили га, а ријеч је о најјачој политичкој личности на Балкану, што је дефинитивно Милорад Додик.
Будимир сматра да БиХ може да функционише искључиво кроз договор домаћих политичких актера, али да управо у том сегменту лежи један од кључних проблема савременог политичког живота у земљи.
Он је рекао да се током протеклих деценија развила специфична политичка култура која се често описује као култура протектората, у којој значајну улогу имају међународни фактори, али и домаће политичке елите обликоване у специфичним историјским околностима.
"Једна од теза која се често појављује у јавном простору јесте идеја о покушају стварања `синтетичке нације` и `синтетичке државе`. Такав приступ подразумијева потискивање историјског континуитета и идентитета конститутивних народа, Срба, Хрвата, али и Бошњака, уз настојање да се обликује нови, јединствени идентитет заснован на грађанском принципу", навео је Будимир.
Према његовим ријечима, посебно осјетљиво питање односи се на тумачење и примјену Дејтонског споразума, додавши да се Сарајево на њега позива када му то одговара.
Република Српска
3 ч2
Република Српска
3 ч1
Република Српска
4 ч0
Република Српска
7 ч5
Најновије
Најчитаније
22
58
22
56
22
35
22
34
22
29
Тренутно на програму