Додик: Не бих Гранасу објашњавао шта је српски народ кроз историју добио од Русије, а шта од вас који нам данас дијелите лекције

18.03.2026
20:05
Коментари:1
Не бих њемачком амбасадору Алфреду Гранасу објашњавао шта је српски народ кроз историју добио од Русије, а шта од вас који нам данас дијелите лекције, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик и нагласио да је то и историјски и данас – неупоредиво у корист Русије.
За амбасадора Њемачке у БиХ Алфреда Гранаса чуо сам одавно. Био је шеф кабинета Карлоса Вестендорпа у вријеме када је високи представник почео да примјењује тзв. бонска овлашћења. Због тога ме помало чуди што данас, као амбасадор Њемачке, говори језиком политике која је и тада била правно спорна, рекао је Додик реагујући на интервју њемачког амбасадора у којем је коментарисао шта Русија даје Републици Српској.
Уосталом, каже Додик, сам Вестендорп је то отворено признао: На бонској конференцији успјели смо да уведемо начин на који високи представник може да доноси те одлуке, што, правно гледајући, није баш у складу са Дејтоном. Морам признати да то и није било баш легално.
- Данас, судећи по његовом интервјуу, амбасадор као некадашњи шеф кабинета Вестендорпа наставља управо ону праксу коју је његов тадашњи надређени назвао кршењем Дејтонског споразума. А баш Нијемци, након ужаса које је свијет доживио због кршења Версајског уговора, требало би најбоље да разумију колико је важно поштовати међународне споразуме попут Дејтона - поручио је Додик на Икс-у.
Колико знам, а знам, додаје, амбасадори не би требали да се мијешају у унутрашње ствари земље домаћина.
- Амбасадор Њемачке је очигледно завршио неке друге школе, али су му ликови из прошлости узор за нелегалну праксу. Амбасадор крши међународне конвенције и угрожава и онако низак ниво разумијевања српског и њемачког народа. Санкције о којима прича су дио немоћи Њемачке и сада је јасно колико је оправдано што је Шмит који се лажно представља на листи наших санкција. Писаћемо вашем министру како се недолично понашате и како кршите међународне конвенције. Саћекаћемо одговор, када сте ви у питању нигдје нам се не жури - каже Додик.
Поручује да ће зависно од његове реакције, зависити и наш став.
- Реципроцитет је у основи дипломатије. До тада причајте са опозицијом, они су и онако ваш производ - каже Додик.
Поручује да је тачно да подржава предсједника Русије Владимира Путина.
- И не бих амбасадору објашњавао шта је српски народ кроз историју добио од Русије, а шта од вас који нам данас дијелите лекције. И историјски и данас – то је неупоредиво у корист Русије. Русија је била уз српски народ у најтежим историјским тренуцима, када су други ћутали или нас бомбардовали. Русија је била глас који је бранио међународно право када су други покушавали да га прегазе. Русија је била земља која је разумјела нашу борбу за очување идентитета, слободе и права да одлучујемо о својој судбини - рекао је Додик.
Поручује да нема ријечи нити притиска који то може промијенити у свијести српског народа.
- То је однос који није заснован на притисцима и уцјенама, него на историјском памћењу, поштовању и узајамном разумијевању. Могу само да примијетим да се амбасадор сада сјетио економије. Ми у Републици Српској поштујемо сваку инвестицију и значај њемачке привреде. Али истина је једноставна: кроз сарадњу са Русијом сви заједно – и Република Српска, и БиХ, и западни Балкан, па и њемачка привреда – могли смо имати најјефтинији гас у Европи и снажан економски развој. До тога није дошло управо зато што сте ви неодговорно сурвали ваше шансе да и даље економски јачате, те што се кршењем Дејтона и политичким блокадама такви пројекти заустављају на штету свих - поручио је Додик.
Ми то разумијемо, додаје Додик, иако видимо да сама Њемачка истрајава у политици непријатељства према Русији која је економски највише коштала управо Њемачку – њену привреду и њене грађане.
- И да будем јасан. Данас подржавамо предсједника Трампа и подржавамо Израел. Искрено, из интервјуа амбасадора нисам сигуран на којој је страни. У свијету који излази из магле коју су политике попут његове спустиле на њега, за нас је ситуација кристално јасна. Још на самом крају нешто, причали сте о увредама. Замислите ви! Ви нама вријеђате интелигенцију и историјско памћење. Не бих сада о првом и другом свјетском рату, о концентрационим логорима за Србе и Јевреје, о Геншеру, о вама амбасадоре, о Шмиту сљедећом приликом хоћу, а сигуран сам да ће је бити - каже Додик и додаје: Срби се нису противили уједињењу њемачког народа, зашто вама смета таква тежња српског народа. Мислите да смо мање вриједни?
Поручује да се престану мијешати у руковођење Централном изборном комисијом.
- То није ваш мандат. Нисмо ни ми од јуче, не радите то из љубави према народима у БиХ, већ због своје користи. Корупција је кривично дјело и по законима ваше земље. Вјерујем да то знате - поручио је Додик.
