Да ли ће бити повећане плате радницима Жељезница?

Горан Петковић, потпредсједник Синдиката саобраћајно-транспортне дјелатности у Жељезницама Републике Српске сукобио се са Весном Вожни, помоћником министра саобраћаја и веза за жељезнички водени и ваздушни саобраћај Републике Српске тврдећи да Влада Српске не улаже „ни марку“ у Жељезнице што је она демантовала.
Петковић је у емисији „Битно“ тврдио да од фебруара није било састанака те да Влада Српске не ради оно неопходно како би се повећале плате и сачувала радна мјеста.
Вожни је казала да се ради на очувању радних мјеста, те да ће сљедеће седмице бити одржан састанак са Синдикатом.
Она је поручила да је Свјетска банка поручила да Жељезнице имају превише радника те да је потребно смањити њихов број, те је такође предлагала и укидање путничког саобраћаја, али је Влада Републике Српске одлучила да га остави.
„Све се чини да се сачува Жељезница, радници и радна мјеста“, јасна је Вожни.
