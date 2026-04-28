Минић: Биће повећана основица борачког додатка

Аутор:АТВ
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да ће се основица за борачки додатак увећати на пет КМ, а не на 4,5 КМ како је било планирано, навео је на друштвеној мрежи Икс.
"Убиједио сам вечерас руководство СНСД-а, да се у Закону о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих хероја Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, одмах увећа основица борачког додатка, не на 4,5 КМ како је планирано, него на 5 КМ", навео је Минић, који је и члан Главног одбора СНСД-а.
Овом одлуком у збиру ћемо…
Минић је навео да ће овом одлуком у збиру бити исплаћено из буџета преко 50 милиона КМ више него раније за унапређење положаја оних који су стварали Републику Српску.
