"Страдалничко мјесто, Влада ће радити на добробити грађана Дубице"

Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да је Козарска Дубица страдалничко мјесто које је везано за највеће стратиште српског народа Доњу Градину, те да ће Влада заједно са општинским руководством радити на добробити грађана локалне заједнице.
Минић је рекао да ће Влада сигурно урадити вртић са 300 мјеста за малишане који треба ту да живе.
Истакао је агилан општински менаџмент који има спремне пројекте првенствено оне у надлежности Владе, попут објеката заштите од поплава.
"Надам се да ће општинско руководство наставити у овом правцу и имати спремне пројекте и бити проактивно у изношењу не само проблематике него и приједлога за рјешавање", рекао је Минић који присуствтује свечаној академији поводом Дана општине, 27. априла.
Министар управе и локалне самуправе Сенка Јујић рекла је да је кулутра сјећања обавеза, да се не смије заборавити ниједан живот положен за слободу и да младима треба преносити истину да знају шта се дешавало како се више никоме не би поновило у будућности.
Јујићева је нагласила да је веома важно да је данас у Старзбуру отворена изложба о јасеновачким жртвама и његовом највећем стратишту Доњој Градини гдје је страдало 700.000 људи, од тога 500.000 Срба, 127.000 антифашиста, 33.000 Јевреја и 40.000 Рома.
Као најмонструозније што се дешавало у том логору, Јујићева је истакла страдање 20.000 дјеце.
"Ми данас треба да уживамо у слободи, да ју његујемо, али не смијемо да заборавимо оне који су животе положили за наше добро", рекла је Јујићева новинарима.
Начелник општине Игор Савковић рекао је да је фокус руководства усмјерен на привреду, да је у плану да се уради инфраструктура у индустријској зони како би привукли инвеститоре.
"Без јаке привреде нема ни јаке локалне заједнице", оцијенио је Савковић.
Ове године очекују два капитална пројекта, изградњу вртића и санацију објеката заштите од поплава гдје ће Влада, како је појаснио, за ту намјену издвојити 2,4 милиона КМ.
"Од премијера сам добио информације да ће Влада на наредној сједници одобрити Козарској Дубици 1,466 милиона КМ за инвестиције. Од тога за реконструкцију спортске дворане 800.000 КМ, за реконструкцију Видовданске улице 466.000 КМ, за проширење градског гробља 160.000 КМ", рекао је Савковић.
Додао је и да ће 40.000 КМ бити усмјерено на реконструикцију крова на згради гдје су смјештене просторије општинске Борачке организације и Црвеног крста.
"Ништа не би било могуће без подршке Владе", закључио је Савковић.
