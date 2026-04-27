Конференција о пресудама Суда БиХ: Српска ће реаговати институционално

Република Српска треба институционално да одговори на угрожавање научноистраживачког рада о догађајима из Одбрамбено-отаџбинског рата, те слободе мишљења и говора, порука је Конференције о пресудама Суда БиХ. Опасан преседан представљају покушаји да се одређени историјски наративи законски или политички учине недодирљивим.
"Мишљења смо да овакав приступ и наметање догми које се не смију преиспитивати и наметање прописаних истина јесте ретроградни чин у 21 вијеку и то је удар на наше друштво у цјелини", каже Предраг Лозо, историчар у Центру за друштвено-политичка истраживања Републике Српске.
Пресуде Суда БиХ указују да правосудне институције БиХ прогоне српски народ и покушавају да фалсификују истину о Српској.
"Институције Републике Српске данас шаљу одговор. Ми спремамо одговор, одговор на неуставно и незаконито понашање од стране правосуђа и правосудних институција на нивоу БиХ", каже Горан Селак, министар правде Републике Српске.
Борци су одбранили слободу због које данас Република Српска постоји као највећи историјски успјех српског народа са лијеве стране Дрине, јасан је министар рада и борачко-инвалидске заштите. Забраном слободе говора у БиХ, врши се прекрајање историје. Подршку скупу пружили су и представници борачких организација.
"Ради се о прекрајању историје, ради се да нам више није дозвољено да говоримо историјске чињенице, ради се о пријетњама нама који смо стварали државу, који смо се борили у одбрамбено-отаџбинском рату", рекао је Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
"Најава премијера да ће се озбиљно позабавити овим битан искорак у заштити свих грађана Републике Српске, посебно нас бораца пред Судом БиХ који нас суди за све, на крају ће нам судити и што смо живи", каже Милован Гагић, предсједник Предсједништва БОРС-а.
"Институције Републике Српске по први пут озбиљно приступају овом проблему, проблему дијељења селективне правде према припадницима војске Републике Српске и припадницима других оружаних снага у БиХ", каже Лазар Благојевић, општинска борачка организација Шамац, ратни војни инвалид.
Предсједник Владе каже да овдје није ријеч о обичном законодавном процесу, већ о озбиљном политичком проблему. Тренутно је, каже Минић активно више од 800 кривичних пријава против појединаца из Републике Српске којим се захтијева њихов кривични прогон.
"Ми овдје имамо класичан политички прогон. Добро знате да је један од високих представника Валентин Инцко на аеродрому одлазећи потписао закон који је дао инструмент у руке институцијама БиХ да праве прогон који већ сада узима маха", каже Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Свака наметнута истина и наратив који не дозвољавају научно-стручно истраживање и провјеру нису истина већ пропаганда, поручено је на конференцији. Слобода истраживања није пријетња правди, демократији и цивилизацији него њен најважнији савезник.
