Дарко Младић: Здравствено стање генерала непромијењено, чекамо одговор из Хага

Инес Ђанковић
27.04.2026 19:03

Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић
Здравствено стање генерала Ратка Младића је непромијењено. Он је и даље јако лоше, каже његов син Дарко Младић. Званични извјештај о здрављу генерала породица добија петком, а осталим данима покушавају да се чују телефоном. Тако је било и данас.

"И даље је мање више све исто. Тешко или никако прича .То су врло редуковани разговори. И ми се трудимо да му испричано да смо сви добро, да је све у реду овдје. Да се он не би бринуо, да га мало охрабримо и отприлике то је то. Он не може много, ништа посебно да каже", каже Дарко Младић.

Дарко Младић за АТВ каже да очекује одлуку Међународног резидуалног механизма за кривичне судове у најкраћем могућем року. Уколико одговор не стигне брзо, каже Дарко Младић, већ наредне седмице ће се упутити у Хаг. Очекује да ће Механизам ангажовати експерта као у случају привременог пуштања генерала пуковника Небојше Павковића. Тада је на потврдан одговор Трибунала чекало мјесец и по. Да не постоји рок за одговор на захтјев за привремено пуштање генерала Младића и гаранције које је Србија послала потврђује и адвокат Горан Петронијевић. За АТВ објашњава да је досадашња пракса била да су одговарали само у ситуацијама када је здравствено стање тражиоца или осуђеног лица било у терминалној фази.

"Тако да би једина правилна одлука била да Механизам донесе хитну одлуку о пребацивању генерала Младића на одговарајућу медицинску његу. А то би овде била ВМА највјероватније, јер је она по свом карактеру и ширини медицинских захвата могла да пружи одређену помоћ. И питања је без обзира на сву ту негу коју ће овде имати до које ће мере то њему помоћи у коначно", каже Петронијевић.

Адвокат Петронијевић каже и да се боји да надлежни у Трибуналу можда не могу ни да процијене који је то тренутак , јер је здравствено стање генерала Младића јако промјенљиво из сата у сат. Јасно је да услови у Шевенингену нису одговарајући ни у ком случају. Петронијевић наводи и да уколико Механизам не одговори у кратком року , ни притисци неће бити дјелотворни. Да генерал Ратко Младић нема адекватну медицинску његу јасно је и у Републици Српској. Помно се прати здравствено стање генерала, али и чека одговор на гаранције Србије.

"Ми као Република Српска смо спремни дати све видове гаранција. Раније само давали заједно са колегама из министарства унутрашњих послова и Влада као колективни орган дали гаранције међутим никакав одговор из Хашког трибунала до данас нисмо добили. Задње поступање је било министарства правде Републике Србије, институција Републике Србије, наравно у координацији са РС и још никакав одговор нисмо добили. Оно што је познато је да је здравствено стање генерала Младића јако тешко и да Републике Србија и Републике Српска су спремне да генерала Младића приме у наше државе и да му понудимо сву неопходну здравствену заштиту", каже министар правде Републике Српске Горан Селак.

Правници очекују и надају се да ће неко у Трибуналу, највише онај ко треба и ко о томе одлучује, сагледати здравствено стање генерала Ратка Младића и оправданост захтјева , те да ће једном кренути у том правцу да се заштите права људи који служе казне по пресудама тог Трибунала. Ситуација у којој се сада налази генерал Ратко Младић који нема адекватну здравствену помоћ сматра се тортуром и иживљавањем Хашког трибунала.

