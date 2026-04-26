Дарко Младић: Стање генерала озбиљно, питање је хоће ли уопште издржати

Аутор:АТВ
Коментари:5
Здравствено стање генерала Ратка Младића је веома озбиљно и питање је хоће ли уопште издржати уколико му хитно не буде одобрено лијечење у Србији, изјавио је Срни генералов син Дарко Младић.
Он је навео да породица нема никакву информацију о евентуалној промјени терапије генералу Младићу.
Дарко Младић је рекао и да се његова мајка јуче вратила из Хага, те да је комуникација супружника била минимална.
"Њој су дозволили да остане мало дуже с њим, него мени. Трудила се да га бар мало мотивише, али све је јако тешко, јер он не може да прича, не може да узме више од гутљаја воде", рекао је генералов син.
Дарко је навео да ће у случају да Хаг буде одуговлачио са доношењем одлуке по захтјеву за привремено пуштање генерала на слободу због лијечења, поново отићи у Хаг да буде уз њега.
Уколико одлука Механизма буде позитивна, Дарко Младић претпоставља да би његов отац могао врло брзо да буде пребачен на лијечење у Србију.
Породица генерала Ратка Младића и његов адвокат Драган Иветић предали су 23. маја захтјев Механизму за кривичне судове у Хагу за његово хитно пуштање на лијечење у Србији због изузетно тешког здравственог стања.
Механизам нема обавезан рок да одлучи по захтјеву.
Генерал Ратко Младић имао је 10. априла мождани удар и тешко здравствено стање му се још више погоршало, јер има озбиљне неуролошке, кардиоваскуларне и нефролошке проблеме
Некадашњи командат Главног штаба Војске Републике Српске генерал Ратко Младић од 2024. године налази се у притворској болници у Хагу, гдје је под палијативном његом због тешког здравственог стања. Механизам је више пута одбио захтјев да буде пуштен на привремену слободу на лијечење у Србију.
