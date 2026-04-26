Дарко Младић: Стање генерала озбиљно, питање је хоће ли уопште издржати

26.04.2026 09:26

Здравствено стање генерала Ратка Младића је веома озбиљно и питање је хоће ли уопште издржати уколико му хитно не буде одобрено лијечење у Србији, изјавио је Срни генералов син Дарко Младић.

Он је навео да породица нема никакву информацију о евентуалној промјени терапије генералу Младићу.

Дарко Младић је рекао и да се његова мајка јуче вратила из Хага, те да је комуникација супружника била минимална.

"Њој су дозволили да остане мало дуже с њим, него мени. Трудила се да га бар мало мотивише, али све је јако тешко, јер он не може да прича, не може да узме више од гутљаја воде", рекао је генералов син.

Дарко је навео да ће у случају да Хаг буде одуговлачио са доношењем одлуке по захтјеву за привремено пуштање генерала на слободу због лијечења, поново отићи у Хаг да буде уз њега.

Уколико одлука Механизма буде позитивна, Дарко Младић претпоставља да би његов отац могао врло брзо да буде пребачен на лијечење у Србију.

Породица генерала Ратка Младића и његов адвокат Драган Иветић предали су 23. маја захтјев Механизму за кривичне судове у Хагу за његово хитно пуштање на лијечење у Србији због изузетно тешког здравственог стања.

Механизам нема обавезан рок да одлучи по захтјеву.

Генерал Ратко Младић имао је 10. априла мождани удар и тешко здравствено стање му се још више погоршало, јер има озбиљне неуролошке, кардиоваскуларне и нефролошке проблеме

Некадашњи командат Главног штаба Војске Републике Српске генерал Ратко Младић од 2024. године налази се у притворској болници у Хагу, гдје је под палијативном његом због тешког здравственог стања. Механизам је више пута одбио захтјев да буде пуштен на привремену слободу на лијечење у Србију.

Прочитајте више

Ротација на возилу хитне помоћи.

Свијет

Мотор експлодирао током полијетања: Има повријеђених, у авиону биле и бебе

4 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 26. април: Ево шта вам звијезде поручују данас

4 ч

0
Припадници Тајне службе САД стоје на бини након пуцњаве испред балске сале током вечере дописника Бијеле куће, у суботу, 25. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Прве ријечи нападача на Трампа након пуцњаве: Они су ми били мета

4 ч

0
Погледајте какве нас температуре очекују данас

Друштво

Погледајте какве нас температуре очекују данас

4 ч

0

Више из рубрике

Милорад Додик с мајком

Република Српска

Данас сахрана Мире Додик

5 ч

0
Дарко Младић за АТВ: Здравствено стање генерала драматично лоше

Република Српска

Дарко Младић за АТВ: Здравствено стање генерала драматично лоше

16 ч

0
Саво Минић предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Поступање механизма према Ратку Младићу чист злочин

17 ч

0
Возила на Нестро пумпи точе гориво.

Република Српска

Гориво јефтиније за пар пфенига: Требамо ли да се припремимо за ново поскупљење?

17 ч

0

  • Најновије

13

34

Овим знаковима стижу велике паре у мају

13

19

Цијена пистаћа достигла осмогодишњи максимум

13

15

МУП Српске издао важно упозорење: Ако добијете ову поруку - одмах је обришите

13

08

Угашен профил малог Виктора: Јако сам тужан

13

05

Песков: Безбједносна архитектура Европе незамислива без Русије

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner