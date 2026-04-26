Мотор експлодирао током полијетања: Има повријеђених, у авиону биле и бебе

Шест путника повријеђено је када се јутрос запалио мотор авиона компаније "Swiss Air" током полијетања са аеродрома "Индира Ганди" у Њу Делхију за Цирих.
Путници су хоспитализовани, пренио је "Economic Times". Инцидент се догодио када је један од мотора авиона отказао и запалио се усљед залета, након чега је започета хитна евакуација. Снимци драме убрзо су се појавили на друштвеним мрежама.
Emergency evacuation from Swiss Delhi - Zurich flight LX0147 — April 25, 2026
У авиону су била 232 путника, укључујући четири бебе, као и чланови посаде, према извјештају "TOI". Летијелица је убрзавала на писти и припремала се за узлијетање око 1:08 ујутро када је дошло до квара, након чега је посада муњевито реаговала и обуставила полијетање.
